رواد مواقع التواصل يتداولون صورة لـ أمل إبراهيم بالحجاب بعد سنوات من اعتزالها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة المعتزلة أمل إبراهيم، بالحجاب، بعد سنوات من اعتزالها التمثيل.

وجاءت الصور للمقارنة بين قبل وبعد ارتداء الفنانة للحجاب، وفي إحدى الصور ظهرت برفقة رجل، أوضح رواد موقع «فيس بوك»، أنه نجلها، فكانت من ضمن التعليقات المرفقة على الصور: «الفنانة أمل إبراهيم قبل وبعد الحجاب» «فاكرين الفنانة أمل إبراهيم.. أحدث ظهور بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب مع ابنها.. ربنا يديها الصحة».

اعتزال الفنانة أمل إبراهيم

وكانت الفنانة أمل إبراهيم آخر أعمالها الفنية هو مشاركتها في فيلم «البرنسيسة»، وكان من بطولة الفنانة علا غانم وراندا البحيري والفنان ضياء الميرغني، وكان ذلك في العام 2013، أما في الدراما كانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل «الفاضي يعمل إيه» في العام 2008.

وتزوجت الفنانة أمل إبراهيم، مرة واحدة فقط ورفضت الزواج بعد وفاة زوجها، وأنجبت منه ابنها الذي رفض دخول مجال التمثيل، بحسب لقاء إعلامي سابق لها، كما أنها ذكرت أن الأعمال التي تعرض عليها فنيًا لم تتناسب مع حجابها ومن الصعب عليها خلعه.

والفنانة أمل إبراهيم من مواليد 1945، وبدأت حياتها الفنية منذ الصغر، والتحقت بالعمل الفني واشتكت بأدوار صغيرة بهذه الفترة في بعض السهرات التلفزيونية والمسرحيات والمسلسلات.

وكانت بدايتها الحقيقية من خلال السينما، حين شاركت في العام 1973 في الفيلم الكوميدي «مدرسة المشاغبين»، ومن أبرز أدوارها مشاركتها في فيلم «الكيت كات».

وتعيش أمل إبراهيم مع نجلها الوحيد «محمد»، وأوضحت أنه ليس لديه أي ميول تمثيلية: «جمعني زمان فيلم مع الفنان الراحل محمود ياسين، وعرض عليه التمثيل وكان وقتها «محمد» صغيرا، فرد عليه «أنا مش بحب الفن.. كفاية ماما.. أنا بحب اتفرج».