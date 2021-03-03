دراسة: انقطاع التنفس خلال النوم مؤشر على ضعف الإدراك وألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من "انقطاع النفس الانسدادي النومي"، الذي يحدث عندما ينقطع التنفس بشكل متكرر أثناءالنوم، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بضعف الإدراك ومرض ألزهايمر، إلا أنه من الممكن معالجة ذلك الاضطراب بحسب ما ذكره موقع"ميديكال إكسبريس" الالكتروني.

وتوصلت دراسة أولية نشرت أمس الأول الأحد، أن اضطراب "انقطاع النفس الانسدادي النومي"، شائع لدى الأشخاص الذين يعانون منضعف الإدراك، الذي يتضمن وجود مشاكل في الذاكرة والتفكير، تؤثر على التركيز واتخاذ القرارات وتعلم الامور الجديدة.

ومن المقرر أن يتم عرض الدراسة في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لـ "الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب"، والذي سيعقد علىالانترنت خلال الفترة من 17 إلى 22 من إبريل المقبل.

وشملت الدراسة 67 شخصا، متوسط أعمارهم 73 عاما، ويعانون من ضعف الإدراك، الذي يزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر.