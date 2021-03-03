هل تنتهي جائحة كورونا هذا العام؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أنه من غير المرجح أن تنتهى جائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وقال مايكل رايان رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء" أعتقد أنه من المبكر للغاية وغير الواقعي التفكير في أنناسوف نقضى على الفيروس بحلول نهاية العام".

وأضاف رايان" ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، هو أن نقلل من الحالات التي تحتاج للمستشفيات ومن الوفيات والمأساة المرتبطة بهذهالجائحة".

وينصب تركيز المنظمة حاليا على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان وتطعيم الكثير من المواطنين.

وأشار رايان إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسن مقارنة بـ 10 أسابيع مضت، على الرغم من وجود" تحديات كبيرة" فيتوزيعها، مشيرا إلى أن الفيروس مازال لديه اليد العليا.

وقال" إذا بدأت اللقاحات في التأثير ليس فقط على الوفيات وليس فقط الحالات التي تحتاج لرعاية المستشفيات، ولكن على حالات العدوىالنشطة وخطورة انتقال العدوى، إذن أعتقد أننا سوف نسير نحو السيطرة على الجائحة".