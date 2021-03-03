أشهر أنواع البيتزا وطرق تحضيرها

القاهرة - سمر حسين - تعد البيتزا من الوجبات المحببة لدى البعض، فقد تعود أصول البيتزا للدول الواقعة شرق البحر فقد كانوا قديما يعدون قطعة من العجين المفرود فوق سطح ساخن ثم يغطونها بمكونات عديدة كالخضار واللحوم والأجبان حتى نقلها الجنود الإيطاليون إلى بلدهم لتنتشر في جميع أنحاء العالم ويفضلها الكثير وتعرف باسم البيتزا.

هذا ما يدفع الكثير للبحث عن طريقة عملها وذلك لتلبية رغبة الأطفال في تناول الوجبة المفضلة لديهم فإذا أردت أن تعرف الكثير عن كيفية إعداد بعض أنواع البيتزا المميزة وبأسهل الطرق عليك قراءة السطور التالية..

كيفية إعداد وعمل عجينة البيتزا

فقد تتميز عجينة البيتزا عن غيرها من المعجنات بسهولتها وسعة تحضيرها ولذلك نقدم لكم أسهل الطرق لإعداد عجينة في المنزل ومكونات العجينة:

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

طريقة تحضير عجينة سهلة في المنزل هي

1_يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر واللبن البودرة.

2_يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

3_تترك العجينة لتخمر.

طريقة سريعة لإعداد صوص الطماطم

وعند وجود البيتزا لا بد وأن يصاحبها الصوص الخاص بها الذي قد يتكون من:

عصير طماطم

ثوم

زعتر جاف

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة بسيطة لعمل البيتزا الشرقي

الكثير منا يحبب تناول البيتزا الشرقي عن البيتزا العادية والبعض الآخر يتساءل عن الفرق بينهما ولذلك سنقدم طريقة عمل البيتزا الشرقي وهي

نقوم بفرد قطعة من العجينة السابقة حتى تصبح رقيقة جدا ثم نحشوها بالحشوة المراد تناولها قد تكون «خضروات، أجبان، دجاج، لحم» وتطبيقها وتركها جانبا لكي ترتاح.

ثم فرد قطعة أخرى من العجين ووضع العجينة الأخرى التي تركت لتستقر بداخلها ثم دهنها بالزبدة ثم نضغط عليها عدة ضغطات خفيفة حتى تفرد ثم توضع داخل الفرن لمدة عشرين دقيقة حتى تصبح ذات لون ذهبي وتقطع وتقدم مع كوب من الشاي.

طريقة عمل البيتزا السريعة باللحمة المفرومة

تعد بيتزا اللحمة المفرومة من أشهر أنواع البيتزا إلى جانب سهولة إعدادها ولذلك سنقدم طريقة عمل البيتزا بطريقة المطاعم وهي..

2 طماطم المقطعة شرائح

2 بصل مقطع شرائح

3 ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا

نصف كوب من الزيتون المقطع شرائح

نصف كوب من الجبنة الشيدر

كوب من الجبنة الموتزاريلا

نصف كيلو من اللحم المفروم المعصج

طريقة التحضير

نضع أولا صوص البيتزا ثم الخضروات ثم اللحمة المفرومة نهاية بالجبنة الموتزاريلا والشيدر ثم توضع داخل الفرن بدرجة حرارة 180 درجة لفترة لا تتجاوز العشرين دقيقة.

طريقة عمل البيتزا بالدجاج

تعتبر بيتزا الدجاج من أقرب أنواع البيتزا إلى قلب الأطفال إلى جانب أنها لا تستغرق وقتا طويلا في إعدادها، ومكونات بيتزا الدجاج هي:

ربع كيلو جرام من قطع الدجاج المقطعة شرائح

2ثمرة طماطم مقطعة شرائح

2ثمرة فلفل اخضر مقطعة شرائح

ثمرة بصل مقطعة شرائح

2معلقة كبيرة من صلصة البيتزا

كون من الزيتون المقطع شرائح

كوب من الجبنة الموتزاريلا

نصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة

طريقة التحضير

تفرد العجينة ثم توزع كافة المكونات على العجينة وتوضع داخل الفرن لفترة لا تتجاوز العشرين دقيقة وتقدم مع الكاتشب والمايونيز.