الصحة العالمية توصي بعدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بضرورة عدم استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه ليس لهأي تأثير على المصابين.

وقال فريق خبراء بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه " ينبغي عدم استخدام"هيدروكسي كلوروكين" المضاد للالتهابات في الفيروس المستجد، وإنه لا يستحق عناء البحث في مزيد من الدراسات".

وأضاف الخبراء أن "هذه التوصية تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر منستة آلاف مشارك".

وتصدر منظمة الصحة العالمية التوجيهات التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لتنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفيةالتعامل مع ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى.