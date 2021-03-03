دارين حجازي تحكي كواليس فوزها بذهبية العالم للتجديف في الصالات: «تعبنا كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكت دارين محمود حجازي الحاصلة على ذهبية بطولة كأس العالم للتجديف في الصالات والفائزة بالميدالية البرونزية للبطولة فردي، كواليس فوزها بالبطولة وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مشيرة إلى أنها ظلت في المركز الأوليمبي لمدة 55 يوما متصلة وظلت تتدرب قبلها بفترة طويلة «قعدنا نجهز لها كتير قوي وتعبنا عشانها كتير قوي والحمد لله حققنا ميداليات في الآخر».

وأوضحت حجازي أن التجديف ينقسم لتجديف في الماء وتجديف أرضي وأنهم يتمرنون على التجديف الأرضي والمائي، مؤكدة أنها اعتادت على التجديف الأرضي وخاضوا بطولات فيها، مشيرة إلى أنها المرة الثانية التي يحققون فيها ميداليات في بطولة العالم.

وأكدت أن البطولة شهدت منافسة قوية جدا في كل السباقات وأنهم كانوا جاهزين للبطولة ووثقوا في أنفسهم لتحقيق إنجاز وحققوا 2 ميدالية ذهب و2 ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، مشيرة إلى أن شهر مايو المقبل سيشهد بطولة العالم للتجديف في المياه وأنهم سيسافرون للمشاركة فيها إن سمحت الظروف بذلك.