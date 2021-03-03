بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد شذى حسون أمام محل للأسماك: فوفا هتعزمنا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «بوسي»، مقطع فيديو ظهرت خلاله مع الفنانتين شذى حسون وفيفي عبده، خلال احتفالهن بعيد ميلاد الفنانة العراقية بالعام الماضي، أثناء حضورهن افتتاح محل للأسماك والمأكولات البحرية.

وخلال الفيديو ظهرت الإعلامية وهي تقول: «فيفي هتعزمنا على أكلة سمك وجمبري بمناسبة عيد ميلاد شذى».

وأرفقت بوسي شلبي، تعليقا على الفيديو، قالت خلاله: «حبيبتي شذى كل سنة وأنتِ طيبة، وعقبال مليون سنة، يارب نرجع نتكلم تاني ونحتفل مع بعض، وحشتيني، ووحشتني فوفا العسل، أيامنا كانت حلوة قبل الكورونا».

من هي شذى حسون؟

شذى حسون، مغنية عراقية مغربية من مواليد عام 1981، وُلدت لأب عراقي يعمل في مجال الصحافة وأم مغربية تعمل مُدرّسة لمادة التاريخ.

ودرست «حسون» الأدب الإنجليزي في العاصمة المغربية الدار البيضاء، ثم واصلت دراستها الجامعية في مدينة طنجة في تخصص إدارة السياحة والفندقة، وبعد سنوات طويلة اتجهت إلى مجال الغناء.