تعالج نزلات البرد.. 10 فوائد صحية لأوراق النعناع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أوراق النعناع عشب معروف بخصائصه الطبية، ويمكن استخدامه طوال العام، وهي واحدة من أقدم أعشاب الطهي التي عرفها الإنسان، له خصائص طبية رائعة ومصدر غني للبوليفينول، لها خصائص مضادة للتشنج، منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كميات قليلة جدًا من البروتينات والدهون، فهي تحتوي على كمية هائلة من فيتامين A و C و B المركب الذي يعزز الجلد وتقوية المناعة، ومن الفوائد الغذائية الأخرى أنها غنية بالحديد والبوتاسيوم والمنجنيز التي تزيد الهيموجلوبين وتحسن وظائف المخ.

ونستعرض 10 فوائد صحية لأوراق النعناع يجب على المرء أن يعرفها وفقا لـ" timesofindia".

يساعد في الهضم

النعناع غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تساعد الإنزيمات على هضم الطعام، تمتلك الزيوت الأساسية في النعناع تأثيرات قوية مضادة للجراثيم ومطهرة تعمل على تهدئة تقلصات المعدة وتساعد على تخفيف الحموضة وانتفاخ البطن.

يعالج الربو

يمكن أن يؤدي تناول أوراق النعناع بانتظام إلى تخفيف احتقان الصدر، يعمل الميثانول الموجود في النعناع كمزيل للاحتقان، فهو يساعد على تفكيك المخاط المتجمع في الرئة، كما يعمل على تقليص الأغشية المتورمة في الأنف للسماح لك بالتنفس بسهولة.

يعالج الصداع

تحتوي أوراق النعناع على المنثول الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم، يمكن أن يؤدي وضع عصير أوراق النعناع على جبهتك وصدغيك إلى التخفيف من الصداع.

يخفف التوتر والاكتئاب

من أهم مزايا النعناع أنه أكثر الأعشاب استخدامًا في العلاج بالروائح، له رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل، يساعد نشاط الأوبتوجينيك للنعناع على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تحفز استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر.

يجعل بشرتك صحية

النعناع له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في علاج حب الشباب والبثور على الجلد، تحتوي أوراق النعناع على كمية عالية من حمض الساليسيليك الذي يعمل كمضاد لحب الشباب، كما أنه يعمل كمطهر فعال للبشرة، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعدك في الحصول على بشرة نظيفة وشابة عن طريق إزالة الجذور الحرة من الجسم.

من الطرق الأخرى التي تجعل من النعناع بشرتك صحية هي أنها تحتفظ بالرطوبة في الجلد، وتزيل خلايا الجلد الميتة ، والأوساخ من مسام الجلد، وتجعل البشرة تبدو مشرقة ومتناسقة.

العناية بالفم

يعد مضغ أوراق النعناع طريقة رائعة لتحسين صحة الفم والأسنان، يمكن أن تساعدك الزيوت الأساسية في النعناع على الحصول على نفس منعش، أيضًا، يمكن أن يساعدك استخدام غسول الفم الذي يحتوي على زيت النعناع على قتل البكتيريا في الفم وتزويدك بلثة وأسنان صحية.

يحسن الذاكرة

يمكن للنعناع تحسين الذاكرة واستعادة الوظيفة المعرفية للدماغ، يمكن أن يؤدي استهلاك النعناع بانتظام إلى زيادة قوة الدماغ عن طريق تحسين اليقظة والاحتفاظ بالذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى.

يعزز فقدان الوزن

يمكن أن تساعدك أوراق النعناع في إنقاص الوزن، تعمل الزيوت الأساسية فيه على تحفيز الإنزيمات الهضمية لزيادة تدفق الصفراء وتعزيز الهضم، كما أنه يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، عندما يكون الجسم قادرًا على استيعاب العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح، يزداد التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي تعزز فقدان الوزن.

يعالج نزلات البرد

إذا كنت تعاني من البرد وتجد صعوبة في التنفس، فإن النعناع هو أفضل علاج له، تحتوي معظم مواد التدليك البخارية وأجهزة الاستنشاق على النعناع.

يعمل النعناع بشكل طبيعي على التخلص من احتقان الأنف والشعب الهوائية والرئة، بصرف النظر عن قنوات الجهاز التنفسي، يخفف النعناع أيضًا من التهيج الناجم عن السعال المزمن.

يخفف من أعراض الغثيان

النعناع هو علاج فعال للغثيان الذي يحدث غالبًا في الصباح، يمكن أن يساعد تناول عدد قليل من أوراق النعناع أو شمها كل صباح النساء الحوامل على منع الشعور بالغثيان أو التعامل معه بشكل أفضل.