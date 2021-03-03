الامارات | سبايك لي يُعدّ وثائقياً عن 11 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لي يُعدّ وثائقياً عن 11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل المخرج، سبايك لي، على إعداد وثائقي في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر، تتمحور حول سكان نيويورك، وقدرتهم على النهوض من استهداف مركز التجارة العالمي، وصولاً إلى جائحة «كوفيد-19»، كما أعلنت شبكة «إتش بي أو» التابعة لمجموعة «وورنر ميديا».

ولم تحدد المجموعة موعد بث العمل على «إتش بي أو»، ومنصة البث التدفقي «إتش بي أو ماكس»، مكتفية بالإشارة في بيان إلى أنه سيكون متاحاً «في وقت لاحق من هذا العام».

ونقل البيان عن المخرج النيويوركي قوله إنه «فخور» بأن يُظهر كيف أصبحت مدينته «في وسط زلزال 11 سبتمبر ووباء (كوفيد-19)»، وأضاف المخرج، الحائز جائزتَي أوسكار، أن العمل يتضمن «أكثر من 200 مقابلة»، تُبّين «ما يجعل مدينة نيويورك أعظم مدينة في العالم، وتنوع سكانها الذين يسهم في عظمتها».

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