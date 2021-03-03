الامارات | مستقبل القصيدة النبطية في «الحيرة من الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل القصيدة النبطية في «الحيرة من الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن دائرة الثقافة بالشارقة، صدر العدد 19 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، التي تعنى بالشعر النبطي والشعبي، مشتملاً على قصائد خليجية وعربية، بالإضافة إلى قراءات نقدية.وحمل ملف العدد موضوع مستقبل القصيدة النبطية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتأكيد وجود المشاعر الإنسانية في النتاج الإبداعي والتفاعل مع الجمهور، وفي باب «من زهاب السنين» سيطالع القارئ موضوع الطاقة الصوتية والدلالية والصرفية للمفردة النبطية في القصيدة، أما باب «عتبات الجمال» فتطل خلاله عناصر الخيال في الشعر الإماراتي، وفي باب «مداد الرواد» تحضر سيرة الشاعر الرائد خليفة الشامسي.

ويحتفي العدد كذلك بالشاعر الإماراتي، محمد بن مبارك الرفيسا، ضمن باب المجلة «كنوز مضيئة».

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