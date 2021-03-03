الامارات | حمدان الشامسي يستكشف مفاهيم الذات في «كن بخير»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان الشامسي يستكشف مفاهيم الذات في «كن بخير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق الفنان الإماراتي حمدان بطي الشامسي، قبل 12 شهراً في رحلة بحث وتأمل، ضمن برنامج الممارسة النقدية 2020 الذي ينظمه مركز «تشكيل». وتركَّز بحث الشامسي على تمثيل الذات عبر مجموعة متنوعة من الوسائط المرئية التي تشكّل جزءاً من ممارسته البارزة، وذلك بتوجيه من الفنانة والمرشدة هند بن دميثان القمزي.

ويقيم مركز «تشكيل» المعرض الفردي الأول للفنان الشامسي تحت عنوان «كن بخير»، ليشكّل مجال استكشاف شخصي عميق لمفاهيم الذات والهوية، ومن المقرّر فتحه أمام جمهور المركز اعتباراً من 16 مارس.

ويشكّل المعرض جزءاً من موسم ربيع 2021 في «تشكيل»، ويُعدّ أبرز معرض يقيمه المركز ضمن فعاليات أسبوع دبي للفنون خلال شهري مارس وأبريل. ويصاحب المعرض كتيّب وبرنامج للجولات التعريفية والورش.

ويُعدّ معرض الشامسي المعرض العام الثاني الذي يصدر عن برنامج الممارسة النقدية 2020. ويوجّه الفنان والكاتب الإماراتي متعدّد التخصصات، الذي يُعد أحد الفنانين الحريصين على التعلّم الذاتي، التركيز على ذاته بالمطبوعات والشعر المكتوب بخط اليدّ وأعمال الفيديو والتركيبات التي تحلّل الحالات الثلاث المرتبطة بالذات؛ الهوية والفردية واللاوعي، وذلك بتطبيق الأدوات اليومية المستخدمة في ممارسته.

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