الامارات | دراسة تحمل أخباراً سيئة للنباتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحمل أخباراً سيئة للنباتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رجّحت دراسة صغيرة أنه يمكن أن تكون للتغذية النباتية - أي التخلي التام عن الأطعمة ذات الأصل الحيواني - عواقب سلبية على صحة العظام.

وذكر المعهد الألماني لتقييم المخاطر، أمس، أن بعض المؤشرات الحيوية وقياسات الموجات فوق الصوتية تشير إلى هذا الأمر.

وبالنسبة للدراسة المنشورة في دورية «نيوترينتس»، تم الوقوف على صحة العظام لـ72 رجلاً وامرأة (36 نباتياً، و36 يأكلون أطعمة مختلطة) باستخدام قياسات الموجات فوق الصوتية على عظام الكعب، وكان لدى النباتيين نتائج بيانات أدنى في المتوسط.

وفي الدراسة رصد العلماء، تحت إشراف يوليانه مينتسل من المعهد، تركيز 12 مؤشراً حيوياً في الدم والبول، تعد مهمة لصحة العظام.وقال رئيس المعهد، أندرياس هينسل: «تشير نتائجنا العلمية إلى أن النظام الغذائي النباتي يؤثر في صحة العظام».

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