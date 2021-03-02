قبل ساعات قليلة.. آخر رسالة استغاثة من رضوى الشربيني لوالدتها قبل الوفاة.. «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، منذ قليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من معاناتها مع الفيروس اللعين.

وأعلنت «ياسمين حمدي» نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله والدة رضوى الشربيني».

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، آخر رسالة دعاء لوالدتها قبل رحيلها بساعات معدودة:«اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت».

دعاء من رضوى الشربيني لوالدتها

واستغاثت «الشربيني» قبل أيام، بجمهورها للدعاء لها ولوالدتها، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وبعد دخول والدتها العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وكتبت رضوى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أمي بين أيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم».

تدهور حالة والدة رضوى الشربيني

وكانت ابنة خالة رضوى الشربيني، كشفت عن تدهور حالة خالتها عبر حسابها على «فيس بوك» قائلة: «نحن لا نملك إلا الدعاء اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك من كل سوء».

ووصفت حالتها بـ«الحرجة» قائلة، «برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل، كورونا».

وتابعت: «اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلاشفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور وخير إن شاء الله.. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك.. الحالة حرجة نرجو الدعاء».