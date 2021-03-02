آخر صورة جمعت رضوى الشربيني ووالدتها قبل وفاتها بكورونا: أغلى حاجة في حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، منذ قليل، حسبما أعلنت ياسمين حمدي، الصديقة المقربة للإعلامية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إصابة والدة رضوى الشربيني بفيروس كورونا

وجاء نبأ الوفاة بعد مرور أسابيع قليلة من إصابة والدة الإعلامية بفيروس كورونا المستجد، حيث ساءت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، عقب دخولها إلى العناية المركزة.

ابنة خالة رضوى الشربيني تطالب المتابعين بالدعاء لخالتها

وخلال الأسبوع الماضي، دوّنت هالة أنور، ابنة خالة رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، قائلة: «نحن لا نملك إلا الدعاء اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ يا خالتو هالة ويعافيكِ من كل سوء».

واستطردت: «برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل، كورونا».

وتابعت: «اذهب البأس رب الناس اشفِ وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور وخير إن شاء الله.. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك.. الحالة حرجة نرجو الدعاء».

آخر صورة جمعت رضوى الشربيني ووالدتها

وكانت «الشربيني»، نشرت صورة جمعتها بوالدتها هالة أنور، خلال يونيو من العام الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، هنأتها خلالها بعيد ميلادها.

وحينها دونت الإعلامية، قائلة: «أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمي أوي.. وبقول الحمد لله إنه من ضمن الـ24 قيراط بتوعي إنه رزقني بيكي وإداني أم عظيمة زيك.. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زي ما انتي.. ويارب يديكي الصحة ويطول لنا في عمرك يا أغلى حاجة في حياتي».