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أسهل طريقة لعمل الكرواسون في المنزل.. بأقل مجهود

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أسهل طريقة لعمل الكرواسون

يعتبر الكرواسون من أشهى المخبوزات ذات الشعبية الواسعة فى جميع أنحاء العالم، إذ يفضل الكثير تناوله، سواء إن كان مغموسًا فى المربى أو النوتيلا أو محشوًا بالجبنة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكرواسون من خلال برنامجها «على قد الايد»، المذاع عبر قناة CBC سفرة، لتحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، عن طريق الخطوات التالية:

مقادير عمل الكرواسون

3 كوب دقيق

معلقة صغيرة ملح

معلقة كبيرة سكر

1 ونصف معلقة كبيرة خميرة فورية

كوب زبدة

كوب ماء دافي

لتحمير الوجه

بيضة

لبن

الحشو

جبنة رومي مبشورة

شيكولاتة مبشورة

طريقة تحضير الكرواسون

يخفق الزبدة مع السكر

إذابة الخميرة والسكر في اللبن

أضيفي خليط اللبن إلى الدقيق وذرة الملح

أتركي العجينة حتى تخمر، ثم افرديها بالنشابة، ثم قومي بتقطيعها لمثلثات متوسطة

ادهني الوجه بالبيض المخفوق باللبن

ضعي على الوجه بعض الجبنة المبشورة أو الشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة

أدخليه الفرن حتى النضج، ثم يُقدم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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