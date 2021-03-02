رسالة حب من زوج أحلام الجريتلي لها بعد وفاتها: نلتقي على خير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة شكر وجهها الدكتور شيرين حسين، زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمن قاموا بواجب العزاء، له في زوجته.

ودوّن «حسين»، قائلا: «شكرًا لكم جميعا على العزاء والمواساة، أشكركم لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معي، عباراتي تسبقني، رحلت حبيبتي أحلام الجريتلي، غادرت دنيانا الفانية وتركتني، قدر الله وما شاء فعل».

واستطرد زوج الفنانة الراحلة: «اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا حين تلاقينا، أعطتني دون حساب، تلك كانت خصلتها مع كل الناس، أطالع في وجوهكم جميعا محبة أحلام لكم ومنكم، أشكركم، ادعو لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وإبداع في تواضع ودون افتخار، وبحب لكم وللوطن، حبيبتي أحلام نلتقي على خير.. أحبك».

وفاة أحلام الجريتلي

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن دنيانا، الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ70 عاما، إثر تعرضها لحالة إغماء، تاركة خلفها عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة، التي ستبقى خالدة في ذاكرة السينما والدراما المصرية.

الرسالة الأخيرة لـ أحلام الجريتلي قبل وفاتها

وقبيل رحيلها بأيام، كان آخر ما كتبته الفنانة أحلام الجريتلي، منشور عبرت فيه عن حزنها لوفاة زوج شقيقتها المتوفية، وهو الخبر الذي تزامن مع عيد ميلادها.

وخلال المنشور دوّنت الفنانة الراحلة، قائلة: «الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن، امبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزيني فى وفاة محمد زوج أختى المرحومة آمال ووالد وائل وريم.. سبحان الله واهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر فى متر».