احذر: مرضى النقرس أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي

القاهرة - سمر حسين - صحة

النقرس يعد حالة مرضية شائعة قد تحدث بسبب ارتفاع نسبة الأملاح أو اليوريك أسيد في الجسم نتيجة خلل في التمثيل الغذائي، وقد تصيب المفاصل بشكل خاص، إذ أثبتت بعض الدراسات أن حوالي 8.3 مليون أمريكي مصابون بمرض النقرس بين عامين فقط، بحسب ما ذكره موقع «medicalnewstoday».

أعراض الإصابة بمرض النقرس

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت عن أعراض الإصابة بالنقرس الآتي: «آلام المفاصل الحادة، التورم، توهج المفاصل، احمرار، تلف العظام والغضاريف، والتهابات جلدية، حصوات الكلى».

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مرعي، استشاري امراض الروماتيزم، أنه من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض النقرس هي الإفراط في تناول الاكلات الدسمة والدهون.

وأضاف «مرعي»: «النقرس ليس بمرض خطير كما يعتقد البعض ولكن الرجال أكثر عرضة للإصابة به فقد يكون سن الـ30 والـ45عاما، هو السن الأكثر انتشارا للمرض لدى الرجال، بينما النساء أقل عرضه في سن 55 عاما، مؤكدًا عن ندرة حدوثة للأطفال، إذ أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به قد يؤثر بالسلب على صحة الكلى، ما قد ينتج عنه في بعض الحالات الإصابة بالفشل الكلوي.

أسباب الإصابة بمرض النقرس

وشدد استشاري الروماتيزم، على تجنب تناول العدس والبقوليات واللحوم والأسماك والدواجن أثناء النوبات، والحد من الأطعمة الدسمة والدهون والتقليل من تناول التوت والفراولة والتين، بالإضافة إلى التقليل من تناول الكبد والمخ والسردين وكذلك التوابل والمخللات.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض النقرس

وفي السياق ذاته أضاف «مرعي»، أن اتباع نمط الحياة الصحية جزء رئيسيًا في خطة الوقاية من مرض النقرس، موضحًا أن الوقاية قد تشمل الآتي:

1/ الغذاء الصحي: أي تناول الأطعمة الصحية التي قد تساعد في تقليل نسبة حمض اليوريك في الدم ومنها:

- مشروب الزنجبيل قبل الأكل

- عصير الكرفس مفيد لمعالجة النقرس والتهابات المفاصل

- القرنبيط والخيار والفجل والكراث والجرجير من الخضروات التي تفيد لتحليل حمض البوريك

- عصير الليمون الذي يساعد على إذابة الأملاح المترسبة في المفاصل

- عصير العنب والتفاح والأناناس والكركدية يعمل على تخفيف نسبة حمض اليوريك في الدم

2/ النشاط البدني: ممارسة الرياضة وخسارة الوزن سبب رئيسي لتجنب الإصابة بالنقرس