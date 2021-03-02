كيف تنجو إذ سقط "الأسانسير" وأنت بداخله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لسوء الحظ، لا يوجد أحد في هذا العالم يمكن أن يكون آمناً تماماً من مخاطر الحياة، ولهذا يمكننا أن نكتشف مسبقاً كيف يجب أن نتصرف إذا وجدنا أنفسنا في موقف صعب، حيث يتسبب التصرف المناسب في إنقاذ حياتك وحياة الأخرين.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز طرق النجاة إذا سقط بك الأسانسير وأنت بداخله، وفق ما أورد موقع "Brightside".

- أولاً إذا سقط المصعد، فيجب عليك الاستمرار في القفز، تلك الطريقة ستحمي ساقيك من حدوث أي كسور بها، عن طريق أنها تخفف من وزنك الضعف وبتلك الطريقة يمكن أن تكون الإصابات خفيفة.

- توجد طريقة أخرى بمجرد أن تشعر بسقوط المصعد استلق فورا على ظهرك على أرضية المصعد في هذا الوضع، وستنشر قوة الضربة بالتساوي على جسمك ولن تؤثر على منطقة واحدة.

- يعد أيضاً الجلوس على الأرض في هذا الوضع، سيكون الحمل على الهيكل العظمي أقل مما لو كنت واقفاً، وإذا كان هناك مساحة صغيرة جداً فحاول ثني ركبتيك، لأن هذا سيساعد أيضا في تقليل قوة التأثير.

- أيضاً التمسك بالقضبان العلوية في سقف المصعد من الطرق الفعالة، فهي تعمل على حماية ركبتيك من الكسر عندما يسقط المصعد.

- يجب أن تعرف جيداً أن فرص النجاة من المصعد تعتمد على مدى سرعتك، والتحكم في الخوف عندك لكي تفكر بطريقة سليمة وتستطيع النجاة بأقل الخسائر.