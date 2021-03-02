تحذير.. التهاب اللثة قد ينذر بالإصابة بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة طب اللثة السريرية، حيث أن حالة الأسنان قد تدل على ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أم لا، حسبما ذكر موقع sciencetimes.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن العمر وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وحتى العوامل الوراثية ليست سوى عدد قليل من عوامل الخطر العديدة للنوبات القلبية، فهناك عوامل خطر أقل وضوحًا تحدد قابلية الشخص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

الارتباط بين النوبات القلبية وأمراض اللثة

ويقول الباحثون إن الأشخاص المصابين بالتهاب دواعم السن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، فعلى وجه التحديد، أثبت الأطباء وجود صلة بين التهاب الشرايين، والمسبب وراء النوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، والتهاب أمراض اللثة النشطة.

قام الباحثون بتحليل 304 فردًا خضعوا لفحوصات التصوير المقطعي في اللثة والشرايين في بداية الدراسة وآخر بعد أربع سنوات، بعد ذلك ، أصيب 13 من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية المعاكسة، بعد النظر في السيطرة على عوامل الخطر، تمكن الباحثون من تحديد وجود التهاب اللثة كعنصر تنبؤي لأحداث القلب والأوعية الدموية.

يقول دكتور توماس فان دايك- العضو الأول في فورسيث والمؤلف الرئيسي للدراسة في بيان صحفي، إن هذا مرتبط بالتأكيد بالأشخاص الذين يعانون حاليًا من مرض التهابي نشط.

ما هي أمراض اللثة؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أمراض اللثة هي نتيجة التهابات والتهابات في العظام المحيطة بالأسنان واللثة.

ويسمى في مراحله المبكرة التهاب اللثة حيث تتورم اللثة وتحمر وتنزف، في الحالات الأكثر خطورة ، قد تبتعد اللثة عن الأسنان، وقد ترتخي الأسنان أو تتساقط، ويمكن أن تفقد العظام، فتعتبر أمراض اللثة وتسوس الأسنان من التهديدات الرئيسية لصحة الفم.

تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن 47.2٪ من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا وأكبر لديهم تنوع في أمراض اللثة، حيث تزداد مع تقدم العمر حيث تم تشخيص 70.1٪ من البالغين بعمر 65 سنة فما فوق بأمراض اللثة.

الحالة أكثر شيوعًا عند الرجال والمدخنين الحاليين

تحدث أمراض اللثة بسبب البكتيريا الموجودة في الفم والتي تصيب الأنسجة المحيطة مسببة الالتهاب، بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها هي:

رائحة الفم الكريهة

تورم أو احمرار اللثة

الأسنان فضفاضة

مضغ مؤلم

التغييرات في طريقة توافق الأسنان معًا

حساسية الأسنان.

لاحظ الباحثون أن المرضى الذين عانوا من فقدان العظام بسبب أمراض اللثة السابقة لم يكونوا معرضين لخطر متزايد لأي أحداث قلبية وعائية فقط المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة.

يعتقد الفريق أن العلاقة بين صحة الفم والنوبات القلبية يمكن أن تكون أن التهاب دواعم الأسنان الموضعي، ينشط الخلايا المعبأة التي ترسل إشارات من خلال نخاع العظم، مما يؤدي إلى التهاب الشرايين.

يوضح الدكتور فان دايك أنه إذا لم يكن الشخص في المنطقة العمرية لأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية أو كان على علم بأي تاريخ من الأمراض المذكورة، فإن تجاهل أمراض اللثة قد يصبح خطيرًا ويزيد من مخاطر إصابة الشخص بالنوبات القلبية.