تسريحات شعر أنيقة من كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:43 مساءً - أطلت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد مؤخراً، بمجموعة من تسريحات الشعر الأنيقة، المرفوعة أحياناً والمنسدلة في غالبية الأحيان، فأتت إطلالاتها متنوعة تواكب صيحات عام 2021. كارلا التي تمتلك شعراً طويلاً باللون البني الكستنائي، تبرز جمال شعرها بتسريحات ناعمة وأنيقة جداً.

وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة من تسريحات الشعر التي اعتمدتها كارلا حداد في أحدث إطلالاتها.



تسريحات شعر منسدلة

تسريحة الشعر الناعم المنسدل (الصورة من إنستغرام)



تعد تسريحات الشعر المنسدلة بمختلف أشكالها، التسريحات الأحب بالنسبة الى كارلا حداد، حيث غالباً ما نراها تعتمدها في إطلالاتها التلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يعود السبب الى أن هذه التسريحات تبرز جمال شعرها ولمعانه وحيويته، كما وتليق بشكل وجهها. حيث نراها تعتمد أحياناً تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر والكتفين، وفي أحيان أخرى تختار تسريحات الويفي بمختلف أشكالها، العريضة والرفيعة، تارة مع الفرق الجانبي، وتارة مع الفرق الوسطي والغرة المسحوبة بإتقان وراء الأذنين، إضافة الى تسريحة الويفي مع الضفيرة الجانبية المنسدلة بأسلوب ناعم. إضافة الى ذلك، اعتمدت كارلا حداد في إحدى إطلالاتها، تسريحة الشعر المنسدل بشكل طبيعي مع الفرق النصفي وضفيرتين ناعمتين منسدلتين على جانبي الوجه، وهي تسريحة ناعمة ورائجة جداً في الوقت الحالي.

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تسريحات شعر مرفوعة

تسريحة ذيل الحصان العالية (الصورة من إنستغرام)



على رغم ميلها الى تسريحات الشعر المنسدلة، لكن ذلك لا يمنع كارلا حداد من اعتماد تسريحات شعر مرفوعة ناعمة تسلط الضوء على ملامح وجهها، وتضمن لها إطلالة أنثوية جذابة. فمثلاً، نراها تعتمد تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة المسحوبة الى الخلف، أو تسريحة ذيل الحصان الطويل والمضفر، مع الفرق النصفي والغرة المشدودة الى الخلف. إضافة الى تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع، التي ترتكز على شد الغرة وسحبها الى منتصف الرأس وتثبيتها بخصلة شعر تلتف حول العقدة، وهي تسريحة أنثوية جذابة ومريحة تبرز ملامح الوجه.

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