إطلالات عصرية للشابات من مينا الشيخلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:43 مساءً - مينا الشيخلي، إعلامية وخبيرة موضة عراقية، يتابعها على إنستغرام أكثر من مليونين و٤٠٠ ألف شخص؛ حيث تنشر من خلاله العديد من الصور لإطلالاتها الأنيقة والناعمة بالأسلوب المواكب للموضة، لذا نرصد لكُنَّ منها عدة أفكار مميزة لتتألقن على غرارها.

تنسيق البنطال الواسع من مينا الشيخلي

اطلالة احادية اللون من مينا الشيخلي



البنطال الواسع من الصيحات التي تعطيك إطلالة غير تقليدية ولافتة في نفس الوقت، وهو قطعة كاجوال تمتاز بسهولة تنسيقها وراحتها، لذا تأنقت مينا الشيخلي ببنطال أبيض واسع ذي خصر عالٍ مع بلوزة بيضاء ضيقة، وأكملت مظهرها بحزام ذهبي بتصميم لافت، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البني مع تسريحة الشعر المنسدل للخلف.

تابعي المزيد:فساتين ميدي أسود لربيع 2021

مينا الشيخلي باطلالة عملية

وفي إطلالة عملية نسقت مينا بنطالًا من الجينز الواسع باللون الأزرق الداكن مع قميص رمادي مصمم بجيوب في الصدر، وأكملت اللوك بحذاء بني بكعب ناعم.

تنسيق البنطال الواسع ذو الخصر العالي من مينا الشيخلي

وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطالًا أبيض واسعًا مصممًا بخصر عالٍ مع بلوزة بنية خريفية مصممة بكم منسدل لمظهر شبابي أنيق في التجمعات المختلفة.

تنسيق البنطال الواسع من مينا الشيخلي

وفي إطلالة مواكبة للموضة ارتدَتْ بنطالًا من الجينز الأسود المصمم بخصر عالٍ مع بلوزة قصيرة بيضاء، وأكملت اللوك بنظارة بيضاء وأقراط ذهبية دائرية مع تسريحة الشعر المرفوع.

تابعي المزيد:تنسيقات شتوية من إلين سليمان



فساتين أنثوية من مينا الشيخلي

فستان مطبع بالزهور من مينا الشيخلي



تلجأ مينا الشيخلي لتصميمات الفساتين الأنثوية بالأسلوب الجريء والمميز في إطلالاتها المختلفة، لذا ظهرت بفستان أسود قصير مصمم بأكمام عريضة ومطبع بالزهور الحمراء والزرقاء لخيار عصري، وسرحت شعرها بأسلوب ناعم منسدل على الكتفين مع مكياج برونزي.

فستان يومي من مينا الشيخلي

ولخيار أكثر بساطة أطلت بفستان زهري بوهيمي مع حذاء بكعب أصفر للمسة عصرية.

فستان انثوي ناعم من مينا الشيخلي

وتألقت في الإطلالة الثالثة بفستان أبيض محدِّد لمنحنيات الجسم مع حذاء بكعب بلون الباستيل البنفسجي، ومن الناحية الجمالية لجأت للشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

مينا الشيخلي بفستان عصري للشابات

كما تزينت في لوك صيفي بفستان أبيض مطبع بالزهور البرتقالية والفوشيا مع نظارة فوشيا عصرية.

تابعي المزيد:كيف تنسّقين بنطال الجينز مع إطلالة شتوية من وحي ريهام أيمن



إطلالات التنورة البنية بأسلوب مواكب للموضة

تنسيق التنورة البنية من مينا الشيخلي



لأن التنورة من قطع الأزياء الواجب توافرها بلونك المفضل في خزانة كل فتاة، فقد لاحظنا تنسيق مينا الشيخلي للتنورة البنية بأسلوب عصري بتصميمات مختلفة؛ حيث نسقت في الإطلالة الأولى تنورة من المخمل البني المصمم بفتحات واسعة مع بلوزة بنية قصيرة بكم واحد، وتزينت بحقيبة وبوت مصممين بلون مختلف من البني لمظهر أحادي مفعم بالأناقة.

اطلالة احادية باللون البني من مينا الشيخلي

أما في إطلالة أخرى فقد اختارت بلوزة بنية قصيرة مع تنورة ومعطف طويل مصممين بقماش الصوف البني المخطط بطريقة ناعمة ومزين بفتحات جانبية لمظهر عصري.

تابعي المزيد:فساتين خطوبة بكم واحد هل تعجبك؟