للمحجبات.. ودِّعي فصل الشتاء بهذه الخيارات من مريم كرارة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:43 مساءً - مريم كرارة، بلوغر مصرية شابة تعتمد الكثير من الأزياء الشبابية المناسبة للمواسم المختلفة بأسلوب محتشم ومواكب للموضة، ومن وحي أبرز إطلالاتها في شتاء 2021 رصدنا لكُنَّ عدة تنسيقات.



فساتين بألوان حيادية من مريم كرارة

فساتين بألوان حيادية من مريم كرارة



تلجأ مريم كرارة للفساتين ذات الألوان الحيادية في مظهرها بشكل كبير، ومن أبرز خياراتها وأحدثها تأنقت بفستان رمادي بخطوط طولية ناعمة مع قميص أبيض وحزام أسود من الجلد للخصر، وأكملت اللوك بإكسسوارات اللون الأسود لمظهر مميز، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستاناً سواريه أسود مصمماً بترتر لامع في الجزء العلوي مع حجاب وحذاء باللون الأسود لمظهر فاخر وأنيق، وفي إطلالة عملية ظهرت بفستان مصمم بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع قميص أبيض، وأكملت اللوك باللونين الأسود والأحمر لمظهر كلاسيكي مميز.

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أزياء عملية للمحجبات في الشتاء

تنسيق عملي للمحجبات



لأن الفتيات المحجبات يواجهن صعوبة في اعتماد الأزياء المواكبة لكل موسم، فقد جمعنا لكُنَّ بعض الأفكار العملية بالأسلوب المحتشم والناعم من وحي البلوغر مريم كرارة؛ حيث نسقت في إطلالاتها الأولى بنطلون من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة ومعطف من الجينز البيج المصمم بأزرار ضخمة، وأكملت اللوك بحجاب زهري ونظارة شمسية ضخمة، واختارت في إطلالة مناسبة للفتيات في الجامعة تنورة سوداء بكسرات ناعمة مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجلد الأخضر، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي وحجاب زهري لأناقة عصرية، كما تألقت بقميص أبيض مع بلوڤر رمادي وبنطلون من الجينز الممزق لخيار كلاسيكي أكملته بإكسسوارات حيادية الألوان.

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تنسيق اللون الأسود بأسلوب مريم كرارة

تنسيق اللون الأسود للمحجبات



لأن اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة وتعتمده الكثيرات من النساء في مظهرهن اليومي، يمكنك -عزيزتي- استيحاء بعض الأفكار لتنسيقاتك من مريم كرارة؛ حيث أطلت ببنطلون واسع وبلوزة سهرة مصممة بأكمام شفافة واسعة لأناقة عصرية، وفي مظهر عملي تزينت ببنطلون وبلوزة باللون الأسود مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بإكسسوارات اللون الأسود لخيار مميز، فيما ارتدَتْ في إطلالة عملية بنطلون من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف أسود طويل، وأكملتهما بإكسسوارات اللون الأسود.

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