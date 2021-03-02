جوزي راجل وأسد.. كيف دعمت لقاء الخميسي «عبدالمنصف» أمام الأهلي والزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما أصبح الأمر علاقة طردية بين تألق حرس وادي دجلة، محمد عبدالمنصف، «أوسا»، وبين تبادل الهجوم والمشادات بين جماهير قطبي الكرة المصرية، وزوجة اللاعب الفنانة لقاء الخميسي.

ولعبد المنصف نصيب الأسد من هجوم جماهير الأهلي، خاصة بعد المباراة الشهيرة والتي انتهت بنتيجة «6/1»، بينما يشعر جمهور الفارس الأبيض بأن حارس الفريق السابق يعتاد التألق أمام الزمالك نكاية فيهم.

وطالت لقاء الخميسي، زوجة حارس المرمى جزء من الهجوم، عقب دعمها لـ«أوسة» عقب كل مباراة.

الخرم في مخ حضرتك

وكانت مشادة كلامية جمعت بين الفنانة لقاء الخميسي، وأحد مشجعي نادي الزمالك عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل «تويتر» مساء أمس، حيث انتقد المشجع زوجها محمد عبدالمنصف، ووصفه بـ«الخرم» خلال لقاءاته أمام النادي الأهلي، مع الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الزمالك.

وكتب مشجع الزمالك: «والله بيقلب خرم في ماتشات الأهلي عبدالمنصف ده»، لترد عليه لقاء الخميسي: «الخرم ده في مخ حضرتك».

أسد يا عبد المنصف

كان هذا التعليق من نصيب جماهير النادي الأهلي، عقب تعادل وادي دجلة مع الأهلي، حيث هنأت الفنانة زوجها عقب تألقه أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشاركت «الخميسي» بصورة لزوجها، عقب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «عاش أوسه متألق كعادتك»، وأرفقت الفنانة صورة تعبيريه لوجه الأسد.

جوزي راجل

وفي واقعة مشابهة، هاجم الجمهور عبد المنصف، في منشور للفنانة تشيد به، حيث نشرت «لقاء» صورة لزوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «عاش يا أوسا».

لتزداد التعليقات الهجومية: «جاي تعمل حارس قدامنا»، «عامل أسد وأنت كنت سبب فضايح الزمالك».

وعلى الفور ردت لقاء الخميسي: «انتوا اللي فاضحين نفسكم هو مش فاضحكم ياما شال عنكم بلاوي، وكان شايل الفريق لما لاعبيتكم كانت بتبيع الماتشات».

ثم عادت الفنانة لتحذير متابعيها من التجاوز في حقها، قائلة: «إحنا هنا على صفحتي الخاصة واللي بيحبني بس هو اللي مقبول وعلى راسي، احنا بنحتفل هنا بنجم اسمه محمد عبد المنصف، راجل ونجم وجول متألق من أول ما لعب ونزل ملاعب ولعب في نادي الزمالك العريق وكان وما زال بيحبه وشال ماتشات وأخطاء وتخاذل لاعيبة في نادي الزمالك، وأتحمل تطاول جمهور وغيرة زملاء».

وتابعت: «رجل مهذب ومحترم ورياضي من نوع خاص عرف إن الرياضة أخلاق ومثابرة وتحمل ومسؤولية، شال بلاوي وفضل بيحب الزمالك مع كل اللي شافه، وكمل المشوار وعلشان هو متألق ومؤمن بموهبته الحمد والشكر الله بيلعب ونجم، للي مش عاجبه ومش بيحترم احتفالنا بيه يخرج من صفحتي فورا ومش مقبول عندي واللي هيفكر يكتب كومنت فيه تعدي هايتاخد البوست ويتعمل محضر إساءة لشخصية عامة».