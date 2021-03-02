فستان نيكول كيدمان في الجولدن جلوب: استغرق 450 ساعة عمل ومطرز بـ8000 خرزة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رغم الحفل الافتراضي الذي أقيم لتوزيع جوائز الجولدن جلوب، إلا أن النجمة العالمية نيكول كيدمان، تألقت بفستان أسود مطرز من الجانبين بجدلية معدنية من اللون الذهبي، وكان الفستان يحمل توقيع دار أزياء لوي فيتون.

وترشحت «كيدمان» لنيل جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في المسلسل القصير «The Undoing»، لكنها لم يكن نصيب من الجائزة وجاءت من نصيب جيليان أندرسون عن مسلسل The Crown.

ومن جانبها، كشفت جوليا فون، مصممة أزياء الفستان الذي ارتدته نيكول كيدمان، من خلال «استوري» عبر «إنستجرام» أن الفستان تطلب نحو 25 ساعة من الرسم و425 ساعة لتطريزه في ورشة لوي فيتون بباريس، كما أن الفستان مزين بنحو 8000 خرزة وكريستال بأحجام مختلفة.

وأوضحت «فون» أن نيكول كيدمان اعتمدت على مجوهراتها الخاصة، إذ ارتدت أقراط متدلية على شكل سيف مصنوع من ذهب معاد تدويره وألماس.

واختتمت جوليا فون: «من المهم أن نستمر في العمل سويًا وتجاريًا كمصممين، أعلم أننا في فترة وباء ولكني أفكر في عائلتي في الموضة وأعلم أننا سنتجاوز الأمر سويًا، ولهذا قررت التعاون مع لوي فيتون لمنح الفستان عبقًا تاريخيًا مع الحفاظ على أصالته».

حفل جولدن جلوب

ويذكر أن النسخة الـ78 من حفل جولدن جلوب الذي يشهد توزيع مجموعة من الجوائز الفنية هذا العام، تقام وسط ظروف استثنائية، وذلك في ظل اتخاذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكعادة جميع الحفلات تواجدت بعض النجمات اللائي ارتدين إطلالات غريبة مثل الممثلة الأمريكية، أنجيلا باسيت، بفستان «موف وان شولدر» مزين بالريش، من منطقة الزيل بشكل جانبي، وذو فتحة جانبية من أسفل، كشفت عن إحدى ساقيها.