إطلالات اليوم: روبي بفستان طويل.. ونسرين طافش ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي بلوزة باللون الأسود من قماش المخمل، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- روبي:

تألقت الفنانة روبي بفستان باللوني الأزرق والأسود والفضي، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وارتدت أقراط طويلة ، واختارت تصفيقة الشعر ذيل الحصان.

- ياسمين صبري:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بجامبسوت باللون الكاشمير، مزود بأكمام، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

- مي سليم:

ارتدت أيضا الفنانة توب باللون الأخضر الغامق مزود بأكمام مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون الأورانج، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.