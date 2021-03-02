من أغرب الأماكن فى مصر.. ماذا تعرف عن وادي البطيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد الفيوم من أجمل المحافظات في مصر، نظرا لطبيعتها الخلابة، والصحراء المميزة للغاية، إضافة إلى الأماكن الرائعة الموجودة بها والتي لا يعرفها الكثيرون.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 أحد الأماكن الجميلة والغريبة في مصر وتحديدا في محافظة الفيوم، وهو أغرب مكان في صحراء الفيوم، المعروف بـ"وادي البطيخ"، وفقا لفيديو نشره كريم السيد، أول فلوجر مصري في انجلترا، والذي يتابعه حوالي مليوني ونصف المليون شخص على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك صفحة "مصر على مر الزمان" المهتمة بالتاريخ.

سر التسمية

سمي وادي البطيخ بهذا الاسم، نظرا لأن الصخور الموجودة في هذه الصحراء، على شكل فاكهة البطيخ، وتعتبر من أهم المكونات في صحراء محافظة الفيوم.

تغيرت الصخور في وادي البطيخ بحكم الهواء والعوامل المناخية، حى تحولت إلى هذا الشكل المثير والرائع والنادر، بأشكال مختلفة.

وادي البطيخ من المناطق البيئية التي تصنف كمحميات طبيعية تقع على مساحات شاسعة في الصحراء بجانب بعضها البعض، وتكونت على مدار الزمن بفضل عوامل التعرية والنحت والبراكين، التي كانت نشطة في العصور القديمة بهذه الأماكن، التي يعتقد أنها أخرجت هذه الصخور الصلبة من باطن الأرض.

أحجام مختلفة

هذه الوديان بها أحجار بألوان وأحجام متنوعة بعضها يزن من 20 إلى 100 كيلو وتقع بجوار بعضها في صورة فنية رائعة حتى يظن الناظر إليها من بعيد أنها ثمار البطيخ.

حيرة العلماء

أثار الشكل المميز لهذه الصخور حيرة علماء الجيولوجيا ولم يستطيعوا حتى الآن اكتشاف سبب لتواجد صخور البطيخ بجوار بعضها البعض، في شكل مجموعات، لكن النظرية التي تم افتراضها مؤخرا أنها تكونت نتيجة ثورة براكين كانت نشطة منذ ملايين السنين، حوالي 65 مليون عام، حين تبلور الكالسيوم والكربونات بالجسيمات المشحونة في الرواسب الطينية تحت الماء، التي شكلت هذه الكرات الحجرية وظهرت على سطح الأرض.

مميزات متفردة

صخرة البطيخ يمكن أن يصل عمقها لأكثر من 4 أمتار، نظرا لشكلها الكروي الغريب وقشرتها الخارجية الصلبة القوية والملساء.

ألوان غريبة

هذه الصخور لها ألوان عديدة، فمنها اللون القرمزي والأخضر والبني والوردي، وعندما تتعرض للأمطار فإن جزء من اجزاء الصخرة الواحده يذوب والآخر لا يتأثر بالعوامل المناخية، لذلك قد صنفها العلماء كواحدة من أهم الأحجار الكريمة.

تعرض للسرقة

تعرضت هذه الصخور إلى السرقة من جانب تجار الزينة، حيث تم انتشال آلاف الأحجار من أماكنها في الصحراء وحملت على سيارات لتباع في أسواق الزينة، حيث تستخدم في تزيين واجهات الفيلات ومداخل الحدائق والمتنزهات.

مكان أساسي في برنامج الرحلات

وادي البطيخ يعتبر برنامجا أساسيا في رحلات السفاري في صحراء وادي الريان وشمال بحيرة قارون ومنطقة كوم أوشيم، فدائما ما يقوم الزائرون بالذهاب إليها والتقاط الصور التذكارية بها.