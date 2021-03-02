طبيب روسي يحذر من الخطر القاتل لمضادات الالتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر طبيب روسي من الاستخدام المفرط والخطر القاتل لاستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، والتي غالبا ما يتم أخذها كمسكنات للآلام. وبحسب الطبيب والمقدم التليفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، فإن الاستخدام المفرط لهذه العقاقير قد يؤثر على المعدة أكثر من غيرها، ويمكن أن يتسبب بتقرحات وزيف حاد لها، وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك".

وتحدث مياسنيكوف، عن حالة مرضية تناول فيها المريض سبعة أقراص من هذه الأدوية يوميا بسبب ألم في ساقه؛ ليصاب صاحب الـ40 عاما بالقرحة وليتوفى قبل وصوله إلى غرفة العمليات. كما أشار الطبيب إلى أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وهي ممنوعة على كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولخص الخبير "أي حبة يمكن أن تسبب ضررًا محتملًا، مرة أخرى: الدواء والسم يختلفان فقط في الجرعة".