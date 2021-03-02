كورونا اليوم: الطفرات الجديدة تهدد مناعة القطيع.. وهذه حقيقة اختفاء الفيروس بنهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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طريقة جديدة لقياس مخاطر انتقال كوفيد-19

اكتشف العلماء أن فيروس كوفيد-19 يمكن أن ينتقل من خلال مياه الأنهار الملوثة بالبراز.

وطور فريق من الباحثين، بما في ذلك خبراء جودة المياه وعلم الأوبئة والاستشعار عن بعد والنمذجة، بقيادة الدكتور جيمي شوتلر في جامعة إكستر، طريقة سريعة وبسيطة لتقييم المخاطر المحتملة لانتقال كورونا عن طريق المياه، الناتج عن انسكاب مياه الصرف الصحي في شبكات المياه العذبة المفتوحة والمغلقة، وفقا لموقع " medicalxpress".

هل تمنعنا الطفرات الجديدة من تحقيق مناعة القطيع؟

مع انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، يأمل الجميع في الوصول إلى مناعة القطيع كطريقة مثالية للتعايش مع كوفيد-19 والتخلص منه، لكن خبير حذر من أن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد قد تمنع بعض الدول من الوصول إلى مناعة القطيع، وفقا لـ" medicalxpress".

على سبيل المثال، قال أحد كبار المتخصصين في علم اللقاحات، شبير ماضي، الباحث الرئيسي في تجربة لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا في جنوب إفريقيا، إنه من غير المرجح أن تصل جنوب إفريقيا إلى هدفها المناعي لقطيع فيروس كورونا 2021، وينبغي أن "تعيد معايرة" التوقعات حول لقاحات كوفيد -19.

هذه حقيقة اختفاء الفيروس بنهاية 2021

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الاعتقاد بإمكانية التغلب على وباء فيروس كورونا بحلول نهاية العام "أمر غير واقعي".

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين، إنه "سيظل من الممكن خفض عدد الحالات في المستشفيات والوفيات. لكن الوباء لا يزال فتاكا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية"، وفقا لسكاي نيوز.

أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

كشف علماء في جامعة كولومبيا الأمريكية الأدوية التي تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لمجلة "ناتشير كوميونيكيشن" العلمية، أكد العلماء أن المرضى المصابين بفيروس كورونا والذين يتناولون العقاقير التي تخفض مستويات الكوليسترول انخفضت نسبة الوفاة بينهم بشكل ملحوط وصلت إلى 50 بالمئة، وفقا لسبوتنيك.