فيروس كورونا: هل تمنعنا الطفرات الجديدة من تحقيق مناعة القطيع؟.. خبير يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، يأمل الجميع في الوصول إلى مناعة القطيع كطريقة مثالية للتعايش مع كوفيد-19 والتخلص منه.

لكن خبير حذر من أن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد قد تمنع بعض الدول من الوصول إلى مناعة القطيع، وفقا لـ" medicalxpress".

على سبيل المثال، قال أحد كبار المتخصصين في علم اللقاحات، شبير ماضي، الباحث الرئيسي في تجربة لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا في جنوب إفريقيا، إنه من غير المرجح أن تصل جنوب إفريقيا إلى هدفها المناعي لقطيع فيروس كورونا 2021، وينبغي أن "تعيد معايرة" التوقعات حول لقاحات كوفيد -19.

وغذى نوع من فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا أواخر العام الماضي موجة العدوى الثانية في البلاد وأخر عملية بدء التطعيم في فبراير.

وأظهرت الدراسات أن المتغير أكثر مقاومة لمعظم اللقاحات الموجودة من الشكل الأصلي للفيروس والطفرات الأخرى.

وقال أستاذ اللقاحات شبير ماضي، إن البديل المحلي وموجة ثالثة من الإصابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام من المحتمل أن تعرقل خطط التلقيح.

وأضاف ماضي: "نحن بحاجة إلى إعادة ضبط فهمنا لما يمكن أن نحققه بالفعل باستخدام لقاحات COVID-19، فكرة الحصول على مناعة القطيع على الأقل مع هذا الجيل الأول من اللقاحات، ضئيلة للغاية."

وتهدف حكومة جنوب إفريقيا إلى تطعيم 67 بالمائة من سكانها - حوالي 40 مليون شخص - لتحقيق مناعة القطيع بحلول نهاية العام، وبدأ التلقيح الشهر الماضي بوسائل التطعيم التي طورتها شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون.

تم تأخير بدء التطعيم لفترة وجيزة بعد أن وجدت دراسة أن لقاحات AstraZeneca - الجرعات الأولى التي تصل إلى البلاد - توفر حماية محدودة فقط ضد الأمراض الخفيفة والمتوسطة التي يسببها البديل الجديد.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تعاود العدوى الظهور في يونيو أو قبل ذلك إذا تم رفع سقف التجمعات الجماهيرية خلال عطلة عيد الفصح القادمة.

وحصلت جنوب إفريقيا حتى الآن على 11 مليون جرعة من لقاح من نوع Johnson & Johnson و 20 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة Pfizer

ومن المتوقع أن تأتي 12 مليون جرعة أخرى من مبادرة تجمع اللقاحات المدعومة من منظمة الصحة العالمية، للقاح Covax وكمية غير محددة من الاتحاد الأفريقي.

تعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في إفريقيا، حيث تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة وحوالي 50 ألف حالة وفاة حتى الآن.