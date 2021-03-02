إنجي كيوان توضح موقف زوجها بشأن علاقتها بعمرو دياب: «كان عارف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ انتشار الصور التي أوحت بوجود علاقة عاطفية تجمع عارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان مع الفنان عمرو دياب، ودارت حالة من الجدل حول حقيقة علاقتهما، حتى اتضح أن الصور كانت من إعلان العطر الذي يحمل اسم «الهضبة».

وفي أول تعليق من عارضة الأزياء والمذيعة إنجي كيوان، ردت على الشائعات حول ارتباطها بالهضبة بعد انتشار صورهما، موضحة أن انتشار الصور لم يكن سوى «بروباجندا» وأن قصة ارتباطها بالهضبة عارية تمامًا عن الصحة.

الناس اتخضت لما شافت الصور

وعلقت «إنجي» وجاء تعليقها من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ET بالعربي»، قائلة: «محدش كان يعرف أي حاجة عن مشاركتي في الإعلان الناس لما شافت الصور اتخضت وبرضه كانت كبروباجندا عشان خطة الإعلان».

أما عن موقف زوجها حول هذه الشائعات ردت: «هو عارفني وعارف أنا إيه وعلاقتنا إيه، احنا قبل ما نعمل البروباجندا دي كان عارف إن ده ممكن يحصل وإن ممكن يبقى فيه انتقادات واشاعات وإحنا كعيلة كنا مستعدين اننا نخوض المعركة دي».

وروت إنجي كيوان عن موقف محزن تعرضت له بسبب الصور مع الهضبة، موضحة: «في واحد فضل يبعتلي رسايل ومكنتش برد عليه، فبقى يروح لأكونتات ولادي على إنستجرام ويدعي عليهم ومن كتر الكلام اللي شوفته بطني وجعتني وقعدت أعيط».

صور عمرو دياب وإنجي كيوان

وعقب الصور التي انتشرت بين عمرو دياب وإنجي كيوان، نشر الهضبة صور جديدة من كواليس إعلانه جديد لأحد منتجات العطور الذي يحمل اسمه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الإعلامية إنجي كيوان وزوجها في الصورة، برفقة الهضبة والمخرج طارق العريان، مخرج الإعلان الجديد والمخرج موسى عيسى، ويجري تصوير الإعلان على أنغام أغنية «وأنا معاك» التي صدرت في ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ».