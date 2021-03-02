على طريقة «كريمة كريمة»..أم عشرينية: الأكل من عند الجيران ودخول الحمام بمواعيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقة الفنانة ماجدة زكي في مسلسل«كريمة كريمة»، التي كانت تتقشف وتدعي الفقر وتُحرم أبنائها من كل ما لذ وطاب، فضلًا عن إحكام غلق باب الثلاجة ووضع قوانين وأطر لهم والتمايل على جيرانها من أجل تزويدها بالأموال وكل مستلزمات الأسرة، هذا النظام الذي وضعته الدراما قامت بتطبيقه سيدة داخل منزلها حتى تحتفظ بأموالها لأطول وقت ممكن.

فتاة لم تبلغ عامها الـ27، تجردت من معالم الإنسانية تجاه أطفالها، إذ تنظم وقت طعام أطفالها، فضلًا عن تصميد أموالها، وأطلقت على نفسها لقب «ربة منزل رخيصة الثمن»، حيث تعتمد على الجيران في الحصول على طعام أطفالها، وفق «ميرور» البريطانية.

قامت بتجميد حليب ثديها

تضع الأم «جوردان» التي تقيم في ولاية يوتا، لافتات على الثلاجة مرفقة بمواعيد وتوقيت للطعام تبعًا لأيام الأسبوع، مهمتها القوية توفير أكبر قدر ممكن من المال، فقد قامت بتجميد حليب ثديها لجعله يمضي إلى أبعد من ذلك.

تقوم الأم الشابة أيضًا بحساب حبات الطعام على أطفالها لتوفير المال لضمان الحد الأدنى من الهدر، فضلًا عن تقليل العصير الذين يشربونه حتى يدوم لفترة أكبر.

الأم الشابة: قالوا عليا مجنونة.. ومبهتمش لكلامهم

وقال والد الأطفال: «أطفالي هم من الرخيصين تمامًا، وهم يعلمون أنها لا تهدر أي شيء، فهي تأكل كل قضمة من الطعام في أطباقهم، وتلتقط كل قرش تراه».

وتقول الأم الشابة عن نفسها: «يعتقد الناس أن أساليبي متطرفة بعض الشيء، ويعتقدون أنني مجنونة، لكنني لا أهتم لآرائهم».

وفيما يخص دخول الحمام، فقد خصصت الأم وقتًا لكل من أطفالها وكانت حيلتها الأشد في الحفاظ على انخفاض التكاليف هي تقنين ورق التواليت لكل فرد من أفراد الأسرة يومًا بعد يوم، وقد خفضت أعدادهم من 300 إلى 40 فقط.