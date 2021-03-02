«سمية» تطلب الخلع: «بيرش عليا ميه وانا نايمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفولية زوجها كانت سببا في طلب الانفصال عنه بعد إقامة دعوى خلع في محكمة 6 أكتوبر، عاشت «سمية.م» 28 عاما، حياة مليئة بالمواقف الغريبة مع زوجها صاحب الـ35 عاما، الذي كان يشعرها بسلوكياته اللا منطقية بأنها تزوجت من طفل.

مر على زواجهما 5 سنوات، سألت الزوجة نفسها ما الدافع الذي يجبرها على الاستمرار كل هذه السنوات مع زوج يتصف سلوكه بالطفولية، كما ذكر المحامي هشام طارق، متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.

ومن أكثر المواقف الغريبة التي مرت عليها أثناء علاقتهما: «ممكن يصحيها من النوم بطرق غريبة ممكن يرش عليها ميه وهي نايمة علشان تصحى، في الأول كانت بتتعامل مع الوضع ده أنه هزار، ولما اتكرر شكت أنه عنده مرض نفسي».

محاولة أخيرة.. الاستعانة بطبيب نفسي

وقفت الزوجة في حالة ذهول، من مواقف زوجها الغريبة طلبت منه الاستعانة بطبيب نفسي لحل المشاكل التي يعاني منها ولكنه رفض ذلك، ووصفها بـ«الشخصية الكئيبة».

الانفصال المحطة الأخيرة

شهور من التفكير قبل أن تتخذ قرارها بضرورة الانفصال وشجعها على ذلك عدم إنجاب أطفال، حتى تتخذ قرارها بضرورة الخلع للتخلص من شخصية الزوج الطفولي.