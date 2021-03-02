رحلة مها أبو عوف مع «حلم الأمومة».. معجزة طبية أنهت معاناة 15 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة مها أبو عوف، مساء أمس، عن تجاربها مع الأمومة والإنجاب في برنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

وتطرقت الفنانة، مساء أمس، خلال حديثها إلى رحلتها مع الحمل والإنجاب، الذي أخبرها الأطباء أنه شبه مستحيل، حيث خاضت رحلة طويلة بحثا عن الإنجاب، ولجأت إلى عدد كبير من الأطباء حول العالم على مدار 15 عاما، قبل أن يرزقها الله بابنها.

وقالت مها، إنها سافرت بحثا عن الإنجاب إلى إيطاليا وسويسرا وفرنسا، وفي أمريكا طلبوا منها إن تنسى هذا الأمر تماما، بل وأن تزيل رحمها للتخلص مما تبقى من حلم الأمومة.

وتابعت الفنانة خلال حديثها:«فكرت في تبني أطفال من الذين جاؤوا من البوسنة والهرسك وقت الحرب».

خبر حملها أصابها بالمفاجئة

وأضافت الفنانة: «انفصلت وروحت حفلة ومقررة أعيش حياتي، لكن حصلي تعب مفاجئ، افتكرته كيس على المبيض، لكن لما كشفت وعملت سونار شافوا الجنين ومكانوش مصدقين».

وتابعت: «مصدقتش من الفرحة جريت على أختي ونسيت ولاد أختي في المستشفى، مكنتش مصدقة ولا حد مصدق».

وأشارت مها، إلى أن طبيبها وصف حملها لأخيها، الفنان الراحل عزت أبو عوف، بأنه مخالف لكل ما درسه في الكتب الطبية، لكنها إرادة الله.

وقالت إنها من فرط حبها لابنها وخوفها الشديد عليه، باتت تمنعه من السفر.