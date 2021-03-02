«أمهات مصر»: رصدنا شكاوى من صعوبة امتحانات الصف الثاني الثانوي وضيق الوقت

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن مستوى امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثاني الثانوي جاء صعبا في أغلبه، وفي مستوى الطالب فوق المتوسط، كما أن ثمة شكاوى من ضيق الوقت.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن هناك شكاوى من صعوبة أغلب أسئلة امتحان الأحياء لطلاب القسم العلمي بالصف الثاني الثانوي، فضلا عن ضيق الوقت، موضحة أن الامتحان يحتاج إلى تركيز وفوق مستوى الطالب المتوسط، بحسب أولياء أمور الطلاب.

عبير أحمد: امتحانات الفلسفة والمنطق صعبة

وأوضحت عبير، أن امتحاني الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي، شهدا صعوبة أيضا، خاصة في الأسئلة الخاصة بالفلسفة، واشتكى عدد كبير من الطلاب من ضيق الوقت المخصص للامتحان.

وفي سياق متصل، أعرب أولياء أمور وطلاب الصف السادس الإبتدائي عن سعادتهم من سهولة الامتحان المجمع المتعدد التخصصات، موضحين أن الامتحان جاء أغلبه من النماذج الإسترشادية التي وضعتها الوزارة.

وكان أوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بأن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيبدأ عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قبل عودة الطلاب للمدارس، موضحا أنه مع بداية الدراسة سيتم رفع الغياب من المدارس، وسيكون حضور الطلاب اختياريا.

فيما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.