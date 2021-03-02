«أولياء أمور مصر» يشيد بامتحانات سادسة ابتدائي وثانية ثانوي: بعيدة عن التعقيد

القاهرة - سمر حسين - ماما

يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان المجمع اليوم متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة، من خلال الإجابة على 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء أولياء الأمور والطلاب عن امتحانات اليوم للصف الثاني الثانوي والامتحان الموحد لطلاب الصف السادس الابتدائي.

حزاوي: امتحان الصف السادس الابتدائي سهل

قالت«الحزاوي»: بالنسبة لامتحان الصف السادس الابتدائي سهل بالنسبة لامتحان مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي الامتحان جاء متوسط، يحتاج إلى تركيز بينما جاء امتحان مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي أدبي سهل ولا يوجد به أي مشاكل.

سلوى: الامتحانات سهلة وبعيدة عن التعقيد

أكدت سلوى سيد، ولية أمر طالبة بالصف الثاني الثانوي: «الامتحان سهل وبعيد عن اي تعقيد لكن محتاج تركيز»، وفقا لحديثها لـ«هن».

وكان قد أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، صباح اليوم، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظاً عليهم من فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .