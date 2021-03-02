الامارات | المغرب: صاعقة رعدية تقتل طفلين

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: صاعقة رعدية تقتل طفلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي طفلان حتفهما في المغرب، أمس الاثنين، إثر إصابتهما بصاعقة رعدية.

وذكر موقع «هسبريس» الإخباري أن الصاعقة الرعدية التي ضربت إقليم قلعة السراغنة (80 كيلومتراً شمال مراكش) خلفت إصابة ثلاثة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم.

وتوفي الطفلان اللذان تتراوح أعمارهما بين 12 و15 عاماً، إثر تعرضهما لحروق شديدة بسبب الصاعقة الرعدية القوية خلال لعب مباراة كرة القدم، وتسببت الصاعقة في وفاتهما على الفور.

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