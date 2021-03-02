6 حيل لتنشيط المخ عند الشعور بالتعب والإرهاق وقت العمل.. منها شد الأذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في كثير من الأحيان نشعر بالتعب والرغبة في النوم خلال العمل، وعادة ما نلجأ إلى الطرق التقليدية مثل شرب فنجان من القهوة أو مشروبات الطاقة.

ولكن هناك طرق أخرى تعمل على تنشيط الدماغ بمنتهى السهولة، نذكرها لكم بحسب ما أورد موقع "Brightside".

1- قضم ليمونة:

يعمل الليمون على إفاقة الخلايا الموجودة في المخ، بسب الأحماض الموجودة فيه فيجعلك تشعر بالنشاط والحيوية.

2- الماء البارد:

إذا شعرت بالنوم في أوقات العمل، فضع رأسك تحت الماء البارد، فهي خدعة بسيطة تنشط الخلايا، وأيضا يمكن أخذ بعض من مكعبات الثلج ووضعها على رأسك من الخلف.

3- صب الماء البارد على معصميك:

هذه التقنية لها نفس تأثير رش الماء على الوجه، ولكن تلك لمن يضعون الميكاب ولا يردون إفساده.

4- شد الأذن:

هي حركة قديمة كان يفعلها الناس لتجنب الشعور بالنوم،فمنطقة الأذن متصلة بالخلايا العصبية في مخك، فعند الضغط عليها تنشط تلك الخلايا.

5- التثاؤب بالقوة:

هي طريقة طبيعية لتهدئة الدماغ، عندما نكون متعبين ترتفع درجة حرارة الدماغ لذا فإن ترك نفسك تتثاءب هي إحدى الطرق لمواجهة النوم فكرر هذه الحركة 3 مرات سوف يستيقظ عقلك.

6- مضغ شيئا:

بقاء فمك مشغولاً بمضغ شيئاً بطعم النعناع القوي فكلما كان ذلك أقوي كان أفضل، لأن فعالية هذه الطريقة يمكن أن توقظك بمنتهى السهولة وإذا شعرت بالجوع فابتعد عن أي شيء يحتوي على البصل لأنه يعمل كمهدئ طبيعي ويساعد على زيادة الإحساس بالنوم.