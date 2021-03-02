هل يستطيع الحاصلون على لقاح كورونا نشر الفيروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع طرح العديد من البلدان اللقاحات ضد فيروس كورونا، تجري الدراسات لتحديد ما إذا كان هذا الإجراء قادرا على منع الأشخاص أيضا من الإصابة بالعدوى ونقل الفيروس المستجد.

وما يزال خبراء الصحة غير متأكدين مما إذا كانت اللقاحات تجعل الحاصلين عليها محصنين بالكامل، ويمكنهم شق الطريق عبر العالم مثل الأيام الخوالي دون خوف من انتشار الفيروس.

وتشرح ديبورا فولر- عالمة ميكروبيولوجيا في جامعة واشنطن، والتي تعمل على لقاحات فيروس كورونا، ما يظهره العلم حول انتقال العدوى بعد التطعيم، وما إذا كانت المتغيرات الجديدة يمكن أن تغير هذه المعادلة، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

-هل التطعيم يمنع العدوى بشكل كامل؟

تقول فولر إنه لا يزال من الممكن أن تصاب بالعدوى بعد التطعيم، لكن فرص إصابتك بمرض خطير تكاد تكون معدومة.

وأضافت بأن الكثير من الناس يعتقدون أن اللقاحات تعمل مثل الدرع، حيث تمنع الفيروس من إصابة الخلايا تمامًا، لكن في معظم الحالات، يكون الشخص الذي يتم تطعيمه محميًا من المرض، وليس بالضرورة العدوى.

وأشارت إلى أن نظام المناعة لدى كل شخص يختلف قليلاً، لذلك عندما يكون اللقاح فعالاً بنسبة 95٪ ، فهذا يعني فقط أن 95٪ من الأشخاص الذين يتلقون اللقاح لن يمرضوا، ويمكن حماية هؤلاء الأشخاص تمامًا من العدوى، أو يمكن أن يصابوا بالعدوى ولكنهم يظلون بدون أعراض لأن جهاز المناعة لديهم يقضي على الفيروس بسرعة كبيرة، ويمكن أن يصاب 5 ٪ المتبقية من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالعدوى ويمرضون، ولكن من غير المرجح أن يتم نقلهم إلى المستشفى.

وتؤكد أن التطعيم لا يمنع بنسبة 100٪ من الإصابة بالعدوى، ولكنه في جميع الحالات يمنح الجهاز المناعي دورًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا، مهما كانت النتيجة سواء كانت الحماية الكاملة من العدوى أو مستوى معين من المرض، ستكون أفضل حالًا بعد مواجهة الفيروس مما لو لم يتم تطعيمك.

-هل تعني العدوى دائما انتقال؟

وذكرت فولر، أن الانتقال يحدث عندما تدخل جزيئات فيروسية كافية من شخص مصاب إلى جسم شخص غير مصاب، من الناحية النظرية يمكن لأي شخص مصاب بفيروس كورونا أن ينقله، لكن اللقاح سيقلل من فرصة حدوث ذلك.

وتابعت: "إذا لم يمنع التطعيم العدوى تمامًا، فإنه سيقلل بشكل كبير من كمية الفيروس التي تخرج من الأنف والفم، وهي عملية تسمى التخلص، ويقصر الوقت الذي تتخلص فيه من الفيروس، ليكون الشخص الذي يتخلص من عدد أقل من الفيروسات أقل عرضة لنقله إلى شخص آخر".

- ماذا عن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا؟

وتقول إن أنواع جديدة من فيروس كورونا ظهرت في الأشهر الأخيرة، وتظهر الدراسات الحديثة أن اللقاحات أقل فعالية ضد بعض اللقاحات، مثل البديل B1351 الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا.

واستطردت: "في كل مرة يتكرر فيها فيروس كورونا، تحدث طفرات جديدة، في الأشهر الأخيرة، وجد الباحثون متغيرات جديدة أكثر عدوى، مما يعني أن الشخص يحتاج إلى تنفس فيروسات أقل ليصاب بالعدوى، ومتغيرات أخرى أكثر قابلية للانتقال - مما يعني أنها تزيد من كمية الفيروس التي يلقيها الشخص، ووجد الباحثون أيضًا متغيرًا جديدًا واحدًا على الأقل يبدو أنه أفضل في التهرب من جهاز المناعة، وفقًا للبيانات المبكرة".

كيف يرتبط هذا باللقاحات وانتقالها؟

ونوهت إلى أنه بالنسبة إلى البديل في جنوب إفريقيا، لا تزال اللقاحات توفر حماية أكبر من 85٪ من الإصابة بمرض شديد مع كورونا، ولكن عندما تحسب الحالات الخفيفة والمتوسطة، فإنها توفر، في أحسن الأحوال، حوالي 50٪ -60٪ فقط من الحماية، مما يعني أن 40٪ على الأقل من الأشخاص الذين تم تلقيحهم سيظلون مصابين بعدوى قوية بما يكفي - وفيروس كاف في أجسامهم - لإحداث مرض معتدل على الأقل.

وتقول: "إذا كان لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم المزيد من الفيروسات في أجسامهم واستغرق الأمر القليل من هذا الفيروس لإصابة شخص آخر، فسيكون هناك احتمال أكبر أن ينقل الشخص الملقح هذه السلالات الجديدة من فيروس كورونا".

وأشارت إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسوف تقلل اللقاحات قريبًا من معدل الإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة في جميع أنحاء العالم، فمن المؤكد أن أي لقاح يقلل من شدة المرض هو أيضًا، على مستوى السكان يقلل من كمية الفيروس التي يتم التخلص منها بشكل عام، ولكن بسبب ظهور متغيرات جديدة، لا يزال لدى الأشخاص الملقحين القدرة على التخلص من فيروس كورونا ونشره إلى أشخاص آخرين، سواء تم تطعيمهم أو غير ذلك.