أحدث إطلالات النجمات المغربيات بالقفطان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:36 مساءً - يُعتبر القفطان المغربي من التصميمات الأساسية التي لا تتخلى عنها المرأة العربية، حيث تتوافر بعدة تصميمات في خزانتهن، وذلك لما تتمتع به من رُقِيٍّ وفخامة، كما أن كثيراً من موديلات القفاطين تبدو محتشمة وتناسب كل النساء بإخفائها لتفاصيل الجسم، ومن وحي النجمات المغربيات نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصميمات.



قفاطين مميزة من ابتسام تسكت في 2021

ابتسام تسكت



ابتسام تسكت، مغنية وممثلة شاركت مؤخراً في فيلم مغربي من بطولتها إلى جانب العديد من النجوم المغاربة، وحققت نجاحاً واسعاً وجمهوراً مميزاً في مسيرتها، حيث يتابعها على إنستغرام أكثر من ٥ ملايين و٨٠٠ ألف شخص، ومن وحيها نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصميمات، حيث تأنقت بقفطان بدرجة الأزرق الفيروزي المطرز بالزهور الذهبية والنقوش البرونزية مع إكسسوارات مميزة مزينة بفصوص فيروزية، وفي مظهر صيفي ناعم اختارت قفطاناً بدرجة الأزرق النيلي المطرز بالذهبي في المنتصف مع حزام ناعم محدِّد للخصر وأكمام عصرية، فيما نسقت في إطلالة ملكية قفطاناً زهرياً مطرزاً بالسماوي والفصوص الملونة مع حزام ذهبي للخصر، وأكملت اللوك بإكسسوارات ذهبية مختلفة.

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قفاطين اللون الأحمر من دنيا بطمة

دنيا بطمة



يُعتبر اللون الأحمر من الألوان المميزة والراقية، كما يُضيف سحراً وجاذبية على إطلالة المرأة، لذا تزينت دنيا بطمة بعدة قفاطين حمراء في 2021؛ حيث ظهرت بقفطان أحمر مصمم بأكمام منفوخة ومكشوفة الأكتاف ومكسوٍّ بالتطريزات الذهبية بطريقة فاخرة ومميزة.

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دنيا بطمة

فيما أطلت في الخيار الثاني بقفطان أخضر مطرز بالزهري والأصفر والنقوش الملونة في المنتصف مع وشاح أحمر في الأطراف.



قفطان شتوي من يسرا سعوف

يسرا سعوف



يسرا سعوف، مغنية مغربية حققت نجاحاً مميزاً في مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في برنامج المسابقات "عرب أيدل"، ويتابعها اليوم على إنستغرام أكثر من مليون شخص، ومن وحيها نرصد لكُنَّ اليوم قفطاناً شتوياً من المخمل الراقي المصمم باللون الأزرق الفاخر المطرز بالفضي في الجوانب ومن المنتصف، وسرحت شعرها بذيل الحصان المنخفض مع المكياج البرونزي.

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