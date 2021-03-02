أفضل مستحضرات مكياج اللامكياج للسمراوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:36 مساءً - مكياج اللامكياج هو من أبرز صيحات المكياج وأكثرها رواجاً بين النساء حالياً، وذلك لأسباب عدة، أولاً لأن معظم النساء يعملن من المنزل ويحضرن اجتماعات العمل عبر الإنترنت، وثانياً لأن المكياج الطبيعي هو من أفضل الخيارات للمرأة العاملة، إذ يمنحها مظهراً طبيعياً وأنيقاً في الوقت نفسه، ولمسة نهائية ناعمة.

وفي هذا المقال، نرصد مجموعة من أفضل مستحضرات مكياج اللامكياج للنساء السمراوات، بدءاً بكريم الأساس، مروراً بظلال العيون والماسكرا، وصولاً الى أحمر الشفاه.



Pat McGrath Labs Sublime Perfection Foundation

Pat McGrath Labs Sublime Perfection Foundation



تمتزج تركيبة هذا الفاونديشن من علامة بات ماكغراث Pat McGrath، بسهولة مع البشرة، فهي ناعمة وسلسة، الى درجة لن يعرف أحد أنك تضعين أي مستحضر أساس، حيث يوفر لك مظهراً طبيعياً للغاية وإنما خال من العيوب والشوائب. وهو يتوافر بـ36 درجة، لتختاري اللون الذي يتناغم مع بشرتك السمراء.

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Iman Cosmetics Contour Trio Foreplay

Iman Cosmetics Contour Trio Foreplay



يساعدك كونتور الوجه هذا في تحقيق طلة رائعة، حيث يعمل على تسليط الضوء على ملامح وجهك التي تريدين إبرازها، وإخفاء ملامح أخرى لا ترغبين فيها أو التخفيف منها إذا كانت كبيرة، كالأنف مثلاً، ولكن بطريقة طبيعية من دون أن يغير من ملامحك.

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Danessa Myricks Beauty Light Work Palette

Danessa Myricks Beauty Light Work Palette



توفر باليت الهايلايت هذه ستة ألوان لامعة ومحايدة، لتتناسب مع العديد من درجات الألوان والنغمات المختلفة. استخدميه على عظام وجنتيك والنقاط المرتفعة لوجهك، لمنحك توهجاً طبيعياً لا مثيل له.

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Beauty Bakerie Proof Is In the Pudding Eyeshadow Palette

Beauty Bakerie Proof Is In the Pudding Eyeshadow Palette



الألوان المحايدة هي الخيار الأفضل للمكياج اللامكياج، لأنها تجعل عينيك مشرقة بشكل طبيعي، لذلك تعد باليت ظلال العيون هذه المكونة من تسعة ألوان أفضل الخيارات للسمراوات اللواتي يرغبن في استخدام ظل العيون في أسلوب المكياج اللامكياج، حيث أن الألوان التي تشتمل عليها تتناغم مع البشرة السمراء وتجعلها متوهجة وأكثر إشراقاً.

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Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils Mascara



لقد تم تصميم هذه الماسكرا من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، لصاحبات الرموش الخفيفة والقصيرة، حيث تعمل على ملء الرموش ومنحها حجماً رائعاً وكثافة بتمريرة واحدة فقط، الى درجة يعتقد من ينظر إليك بأنك قد وضعت الرموش الاصطناعية للتو، لذلك هي خيار رائع لمكياج اللامكياج.

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Beauty Bakerie Bite Size Lip Whip Lip Makeup

Beauty Bakerie Bite Size Lip Whip Lip Makeup

لا يوجد خيار أفضل من الروج النيود عندما يتعلق الأمر بمكياج اللامكياج للسمراوات. بإمكانك اعتماد Beauty Bakerie Bite Size Lip Whip Lip Makeup، فهو يتوافر بدرجات عدة ويتميز بتركيبته التي تدوم طوال ساعات النهار.

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