لأظافر طويلة وقوية ابتعدي عن هذه العادات فوراً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:36 مساءً - لتحقيق مظهر أظافر متألق وخال من الشوائب، من الضروري أن تبتعد المرأة عن عادات سيئة تقوم بها من دون أن تعلم أنها تسبب أضراراً كبيرة لأظافرها على المدى الطويل. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال، أبرز العادات السيئة التي يجب تجنبها، لتنعمي بأظافر طويلة وقوية وصحية على الداوم.



استخدام أدوات أظافر غير مضمونة

استخدام أدوات أظافر غير مضمونة



يسبب بعض أدوات العناية بالأظافر في تكسر الأظافر ومنعها من النمو بالشكل المطلوب. لذلك، من المهم لكل امرأة الاستثمار في أدوات عناية بالأظافرعالية الجودة، بما فيها مبرد زجاجي أو كريستالي للأظافر، وهكذا تجنِّبي أظافرك أي أضرار تسببها الأدوات غير المناسبة، أو تلك المنخفضة الجودة.

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عدم استخدام طبقة أساسية قبل طلاء الأظافر

عدم استخدام طبقة أساسية قبل طلاء الأظافر



إذا كنت تتخطين وضع طبقة من المناكير الأساس، قبل تطبيق المناكير الملون، فأنت تسببين الضرر لأظافرك من دون علمك، فالمناكير الشفاف لا يجعل المناكير يدوم لفترة أطول فقط، وإنما يحمي أيضاً الأظافر من البقع الداكنة، التي تحدث غالباً عند استخدام ألوان مناكير داكنة، لتصبح أظافرك في ما بعد صفراء وباهتة. إضافة الى أنه يحمي أظافرك من التكسر.

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القيام بتقشير طلاء الأظافر

القيام بتقشير طلاء الأظافر



تقوم كثيرات من النساء بتقشير المناكير باستخدام أسنانهن، ما ينتج أظافر مرقطة وخشنة ومتقشرة. ومع مرور الوقت، تصبح أظافرك ضعيفة ورقيقة جداً. لذلك، احرصي على تجنب هذه العادة السيئة، وقومي بإزالة المناكير باستخدام مزيل طلاء أظافر لطيف خال من الأسيتون.

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إهمال الجلد الزائد حول الأظافر

إهمال الجلد الزائد حول الأظافر



يؤثر الجلد الزائد والخشن على فراش الظفر وعلى الطريقة التي تنمو بها الأظافر، خصوصاً إذا ما أصبحت البشرة المحيطة بالأظافر ملتهبة ومتقرحة بشكل مؤلم، وهذا بدوره يؤثر سلباً على صحة الأظافر ويمنع نموها بالشكل المطلوب. لذلك، احرصي على ترطيب يديك وأظافرك بشكل دائم، باستخدام أحد زيوت البشرة الفعالة، وذلك كل ليلة قبل الخلود الى النوم. افركي به يديك وأظافرك لتنعيم أي أجزاء خشنة حول الظفر. كذلك، رطبي يديك بشكل يومي خصوصاً بعد غسل اليدين.

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استخدام مزيلات طلاء الأظافر القاسية

استخدام مزيلات طلاء الأظافر القاسية



تسبب مزيلات طلاء الأظافر القاسية الجفاف والهشاشة للأظافر وإصابتها بالتشققات. لذلك، احرصي على استخدام مزيل مناكير خال من الأسيتون بشكل خاص. وعلى رغم أن التركيبات الخالية من الأسيتون تستغرق وقتاً أطول قليلاً لإزالة المناكير، لكنها ستفيد أظافرك كثيراً على المدى الطويل.

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