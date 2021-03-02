منها القهوة.. 7 عادات خاطئة احذر فعلها على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"ما تأكله يؤثر عليك" من الأقوال المأثورة المتعارف عليها لدى الكثير من الأشخاص، للدلالة على أن ما تأكله قد يصنع ذاتك ويؤثر على حياتك، ولكن في الواقع هناك الكثير من الأشياء التي نفعلها يوميا على معدة فارغة تترك تأثيراَ كبيراً على صحتنا.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أهم 8 عادات أو أشياء خاطئة يجب الامتناع عن القيام بها على الريق، وفق ما أوضحه موقع "brightside" الأمريكي.

- تناول مضادات الالتهاب:

لا يفضل تناول الأسبرين والباراسيتامول وغيرهما من الأدوية المضادة للالتهابات على معدة فارغة، فهذا لا يقلل من فعاليتها فقط، بل يمكن أن يتسبب أيضاً في مشاكل صحية خطيرة مثل: نزيف المعدة.

- شرب القهوة:

يؤدي تناول القهوة منزوعة الكافيين إلى تحفيز إنتاج الحمض التي يتسبب في الإصابة بحرقة المعدة، والمشاكل الهضمية الأخرى عند تناولها على معدة فارغة.

بالإضافة إلى تخطى وجبة الإفطار بعد تناول القهوة، يؤدي إلى نقص هرمون السيروتونين، ما قد يجعلك تشعر بمزاج متقلب طوال النهار.

لذا إن كنت غير قادر على التخلي على عادة بدء يومك بشرب فنجان القهوة في الصباح، فحاول مزجها مع الحليب أو الكريمة، حيث ستقلل الدهون الموجودة في الحليب من الآثار السلبية للقهوة.

- مضغ العلكة:

هل تعلم أن الحمض الهضمي الناتج عن مضغ العلكة يدمر بطانة المعدة إذ تم تناولها على الريق، ما قد يؤدي إلى إصابتها بالالتهاب.

وثبت علميا أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يفضلون الأطعمة السريعة كالبطاطس المقلية والحلوى بدلا من الفواكه والخضروات.

لذلك من الأفضل، تجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق، حتى على معدة ممتلئة.

- الذهاب إلى النوم:

يعد من العادات الخاطئة التي نرتكبها على معدة فارغة، لأن الجوع يسبب انخفاض مستويات الجلوكوز، ما يتسبب في عدم الشعور بالراحة أثناء النوم، ولنوم صحي يوصي تناول منتجات الألبان لأنها تحتوي على الماغنيسيوم والكالسيوم، وهذه العناصر سوف تساعد على النوم السليم.

- ممارسة التمارين الرياضية بأسلوب مكثف:

يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، لكن في الحقيقة، الجوع لا يؤثر أبداً على التخلص من الدهون، بل يؤدي إلى تلف العضلات، ومشاكل في الجهاز الهضمي، لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة التي يحتاجها في اليوم.

- تناول عصائر الحمضيات:

من الأمور الخاطئة التي تعمل على تهيج المعدة عند تناولها على الريق، خاصة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة أو المعرضين لخطر الإصابة به، لذا لا يفضل تناول الحمضيات على معدة فارغة.

- المناقشة:

أثبت الباحثون أن الجوع يجعلنا أقل هدوء ومرونة، وذلك لأن التحكم في الإنفعالات تتطلب بعض الطاقة، والتي لا نملك منها الكثير عندما تكون المعدة فارغة.

لذا إن لم يكن لديك وقت كافي لتناول الطعام قبل خوض أي مناقشة، اشرب مشروبا دافئاً، سيجعلك أكثر مرونة في التعامل مع الآخرين.