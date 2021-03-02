تجنبًا لمخاطرها.. إليك 5 طرق فعالة لتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتزايد استهلاك الوجبات السريعة بشكل كبير، لاسيما لدى فئة الشباب، فبخلاف أنها وجبات جاهزة أو سريعة التحضير، إلا أنها أيضً تمنح شعورًا بالسعادة، وتشتهر تلك الوجبات باحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات والملح والسعرات الحرارية، ما قد يهدد صحة الأشخاص الذين يعتادون تناولها.

ووفقًا لموقع health.kompas تقول بيث زيروني- أخصائية التغذية في كليفلاند كلينك، إن الوجبات السريعة تعد من الأطعمة المفضلة لكثير من الناس عندما يكونون متوترين أو في حالة مزاجية سيئة، لافتة إلى أن استهلاك الوجبات السريعة له تأثير مهدئ، خاصة عند تناولها أثناء الإجهاد.

وأوضحت: "تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من السكر والدهون التي يمكن أن تشجع الشعور بالسعادة".

الآثار الجانبية للوجبات السريعة

تناول الكثير من الوجبات السريعة يمكن أن يكون له عواقب قصيرة وطويلة المدى على الجسم، وفيما يلي مكونات خطرة في الوجبات السريعة التي تضر بالصحة:

- الدهون المشبعة:

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول وكمية البلاك في الأوعية الدموية، فتقول زيروني: "هذه الحالة يمكن أن تجعل تدفق الدم غير سلس، وتعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية".

– السكر

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر في النظام الغذائي إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري، كما أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المحليات الصناعية تجعل أجسامنا تقاوم الأنسولين، كما يمكن أن تزيد هذه الحالة أيضًا من خطر الإصابة بمقدمات السكري والسكري وأمراض القلب.

وتؤثر كل هذه المشاكل الصحية على جميع أعضاء الجسم، لذلك من المهم علاجها، وفي هذا الإطار هناك عدة طرق يمكن القيام بها عندما تبدأ الرغبة في تناول الوجبات السريعة في الظهور، إليك الطريقة:

1. ممارسة اليقظة

عند تناول الطعام، حاول أن تمارس اليقظة من خلال الانتباه إلى طعم وملمس الطعام، وتجنب الأكل أثناء القيام بأنشطة أخرى لأنه سيجعلنا نتناول كميات كبيرة من الطعام.

ومن خلال ممارسة اليقظة أثناء تناول الوجبات السريعة، مجرد تذوق قطعة منها تجعلنا نشعر بالشبع.

2. اشرب الكثير من الماء

غالبًا ما يظهر العطش على شكل جوع، وللتغلب على هذا، حاول شرب الماء عند الإضراب عن الطعام.

3. احصل على ليلة نوم جيدة

يساعد النوم الجيد ليلاً على التحكم في الهرمونات المسببة للجوع.

4. إدارة التوتر

اتبع أسلوب حياة صحي حتى لا يستجيب جسمك للتوتر، فعندما يضرب التوتر الجسم، يمكننا ممارسة التأمل أو التمرين أو القراءة لتهدئة الأعصاب.

5.تناول وجبة فطور مشبعة

يمكن أن يساعد تضمين وجبة إفطار صحية في نظامك الغذائي في الحد من الرغبة الشديدة وآلام الجوع، لذلك تناول وجبة إفطار مشبعة على شكل عصير أو بيض مع خبز محمص، سيساعد ذلك على البقاء مشبعًا حتى منتصف النهار حيث يمكنك تناول وجبة خفيفة والبقاء ممتلئًا حتى الغداء.