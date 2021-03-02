تنسيقات متنوعة بموضة 2021 من ميس عنبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:34 مساءً - ميس عنبر، مذيعة ومقدمة برامج عراقية مقيمة في دبي، تعتمد على الخيارات المواكبة للموضة في مظهرها بشكل كبير، ومن وحي أبرز إطلالاتها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من مليونين و٣٠٠ ألف شخص، نرصد لكُنَّ من وحيها عدة أفكار لأزياء عصرية.



فساتين طويلة للسهرة من ميس عنبر

فستان اسود فاخر من ميس عنبر



تُعتبر فساتين السهرة من أكثر قطع الأزياء التي تواجه النساء بها بعض الصعوبات؛ حيث يحرصن على الظهور بأبهى إطلالة، ولأن الفساتين الطويلة تربعت على عروش خطوط الموضة، يمكنك -عزيزتي- اعتمادها بأسلوب ميس عنبر؛ حيث تأنقت بفستان أسود طويل ومنفوش مصمم بخصر ضيق مع أكمام من الشيفون الشفاف المصمم بأسلوب منفوخ، وزُيِّنَ باللمعة على التصميم بأكمله، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أحمر ضيق مطرز بالفصوص الفضية مع الريش في الصدر، وأكملت اللوك بمجوهرات فضية فاخرة، فيما أطلت بفستان فيروزي واسع مكسوٍّ باللمعة ليناسب مختلف الحفلات ودعوات الزفاف، وارتدَتْ في الإطلالة الرابعة فستاناً أسود مزيناً بزهور ملونة في المنتصف بأسلوب كلاسيكي مكمل بطبقة سوداء من القماش في الأسفل بأسلوب منفوش للمسة عصرية.

تابعي المزيد: فساتين مختلفة بتصاميم بسيطة من زينة لؤي



أزياء عملية من ميس عنبر

اطلالة عملية باسلوب عصري من ميس عنبر



تواجه الكثيرات من الفتيات صعوبة في تنسيق الأزياء العملية بأسلوب مريح وأنيق، لذا نسقت ميس عنبر بنطلون بنفسجياً وبليزر بنفسجياً مصمماً بأكمام منفوخة مع بلوزة سوداء ناعمة، واختارت قميصاً أبيض مع معطف أسود وبنطلون من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وحذاء من الجلد، كما تألقت ببلوزة باللون البيج برقبة مرتفعة مع بنطلون بني ومعطف بدرجة مختلفة من البني لأناقة عصرية مواكبة لخطوط الموضة.

تابعي المزيد: إطلالات كيندال جينر بالبليزر.. قمة الرقي



ميس عنبر بخيارات كاجوال

اطلالة كاجوال من ميس عنبر



لأزياء كاجوال بموضة 2021 نلهمكن عدة تنسيقات بأسلوب ميس عنبر؛ حيث تزينت ببنطلون زيتي واسع مع بلوزة خضراء ومعطف أبيض مزين بزهور صغيرة، وأكملت مظهرها بحزام أسود للخصر مع إكسسوارات بألوان حيادية، وأطلت ببنطلون الجينز الواسع مع بلوزة سوداء ومعطف أسود مزين بالزهور الناعمة باللون الزهري، وظهرت في الخيار الثالث بفستان مكسوٍّ بالزهور مع معطف أسود طويل وجوارب سوداء شفافة، وأكملت اللوك بحقيبة حمراء من الجلد وبوت قصير.

تابعي المزيد: 4 أسباب تكشف لك سر عشق ريم السعيدي للون الأحمر