مصمّم الأزياء وسفير الحجاب فضل جابر: أنافس نفسي لخلق أفكار جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:34 مساءً - يتمتّع بقدرة كبيرة على الإبداع والخروج عن المألوف من خلال تصاميم تحمل لمسات إبتكارية ومظاهر جمالية مميّزة، فهو يسعى دائماً للبحث والتطوير ومسايرة الموضة.

المصمّم اللبناني فضل جابر الملقّب بسفير الحجاب لديه القدرة على تحويل أفكاره الى نماذج ملموسة ليظهر التصاميم وكأنها لوحة فنية.

المصمّم اللبناني فضل جابر



منذ صغره كان مهتماً بالرسم ويحب تصميم الأزياء، وهذا سبب نجاحه في إبراز شخصيته من خلال القصّات، الأقمشة الألوان...





موهبة الرسم وحب الأزياء





- كيف جاء فضل جابر الى عالم تصميم الأزياء؟

جئت الى عالم تصميم الازياء من خلال حلمي منذ الصغر وموهبة الرسم التي كانت عندي بعمر الـ 8 سنوات والتي نميتها الى حدّ كبير، فعندما كنت في المدرسة كنت دائماً أرسم فساتين وتصاميم.

درست العلوم السياسية والادارية والصحافة والاعلام في الجامعة البنانية، انتقلت من هذه الاختصاصات الى مجال تصميم الازياء وركضت وراء حلمي وطموحي وأهلي والمحيطين شجعّوني كثيراً، بالاضافة الى مثابرتي من أجل تحقيق حلمي مجال تصميم الازياء.





- ما الذي ميّزك في هذا العالم الواسع؟

ما ميّزني في عالم الموضة والازياء سواء من خلال انطلاقتي في العالم العربي والغربي تخصّصي في موضوع الحجاب وتركيزي عليه بعدما تخصّصت في الجامعة لمدة 3 سنوات.

شعرت أن المرأة المحجبة لا تأخذ حقّها على صعيد الموضة فقررت أن أسلّط الضوء على هذه النقطة خاصة وأنني إبن الجنوب اللبناني وقد حملت خبرتي التي اكتسسبتها من خلال دراستي في العاصمة بيروت الى هذه المنطقة تحديداً، وقد قدّم لي هذا الأمر حافزاً كبيراً أن أختصّ في مجال الحجاب وأن أكرّس مهنتي للمحجبات بشكل خاص وللنساء بشكل عام، فكانت نقطة انطلاقتي في موضوع الحجاب هي نقظة تميّز لي في عالم الموضة.



- من ينافس فضل جابر؟

منذ 7 سنوات عندما بدأت هذا المجال لم أضع نفسي ولا يوم في خانة المنافسة إلا في حال واحدة أنني أنافس نفسي لخلق أفكار جديدة لان عالم الابتكار هو عالم واسع جداً، فأنا لا أنافس أحداً مع العلم أن بعض المصممين ينافسونني كثيراً خاصة في مجال الحجاب.

أنا شخص غيور على مصلحتي وإسمي وغيور من الاشخاص المجتهدين أكثر مني وفي حال أردت إبداء رأيي في عمل مصمم أو مصممة أقوله بصراحة لانني أحببت العمل بطريقة ايجابية وفي حال لم يعجبني التزم بعدم الرد وعدم التعليق، لذلك لا أضع نفسي في خانة المنافسة فلكل مصصم أسلوبه الخاص به والتقنية التي تميزه، الى جانب أفكاره وقصاته والالوان التي يعتمدها.

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امرأة شرقية



-من هي الامرأة التي ترتدي من تصاميم فضل جابر؟

هي الامرأة الشرقية البحت لانني أقدّرها دائماً مع احترامي للامرأة الغربية. فأنا أحب شخصيتها إن لناحية الذوق أو لأنها نموذج للامرأة الناجحة، القوية والمثابرة، لذلك أحب أن أركز على شخصية الامرأة القوية لان تصاميمي تتسم بالنعومة في مكان ما وبالقوة والصخب والجرأة في مكان آخر، لذلك أعتبر أن الامرأة الشرقية ذات الشخصية القوية هي التي تمثّل تصاميمي.





-كيف تصفها ولماذا؟

أملك ثقة كبيرة بتصاميمي وأفكاري وأعتبر دائماً أن السيدة التي ترتدي من تصاميمي هي سيدة راقية لأنها صاحبة شخصية قوية وأنثوية في آن واحد.





-ما هي الأقمشة والألوان المفضلة؟

من أكثر الاقمشة التي تمثّل شخصيتي تلك التي تتميّز بالفخامة، فأنا أميل الى التصاميم الراقية وأبتعد عن الجنون، لذلك أركز في عملي على الاقمشة التي تتضمّن الشكّ بطريقة راقية وأميل دائماً الى النقشات العربية والالوان الملكية، كما أنني أحب إدخال المخمل لانه يعطي أناقة ورقي للتصميم، بالاضافة الى استخدامي الريش لانه يعود الى الحقبات التاريخية والى الطبقات البرجوازية مع العلم أنني أركز دائماً على نقطة مهمة وهي أن مصمم الازياء ليس لفئة معينة من الناس فقط أو لطبقة برجوازية، بل على العكس هو لجميع الفئات في المجتمع دون استثناء.

كما أنني أحب أيضاً قماش الرزمير والتافتا وأعتمد التطريز والشكّ كثيراً، وفي عدد من الفساتين قد أجمع ما بين الشك، الريش والمخمل لان هذا الدمج يعطي رقياً للتصميم وأناقة وفخامة.

بالنسبة الى الالوان فأنا من الاشخاص الذين لا يفضلون الالوان الفاقعة وأتّجه بفساتيني نحو الالوان الراقية ما بين البيج، البيج الزهري، الازرق الفاتح والارجواني ولا أحب درجات الالوان الصاخبة والفاقعة والصارخة بل أفضل الالوان الملكية الراكزة لان هذا الامر يرتبط بشخصية المرأة التي سترتدي من تصاميمي، وفي حال أردت أن أقوّي اللون نوعاً ما أتوجّه نحو الاحمر الرمّاني، ومن الواني المحبّبة اليّ الازرق الغامق، الزمرّد، الكحلي الغامق والاسود، بالإضافة الى أن مزج الالوان كالابيض الغامق مع الذهبي أو البيج مع الذهبي فهو مزيج رائع وناجح الى حدّ كبير.

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الحداثة في التصاميم



-ما الذي جعلك تبدو مميزاً في أسلوب الحجاب؟ ولماذا؟

ما ميّزني في موضوع الحجاب هو الحداثة في التصاميم لأن هذا الموضوع قد ينفّر البعض، فأنا مع المحجبة التي تحافظ على حجابها ولا تتخطى الحدود، بالإضافة الى إتقان فن التصميم في هذا المجال لأنني أعتمد عدة شروط وقواعد لتصميم الفستان للمحجبة من خلال عملي على شخصيتها ولون بشرتها، عمرها، تقاسيم وتفاصيل جسمها والمناسبة الخاصة المدعوة إليها...

أدمج التصميم المعاصر مع مسحة شرقية أي أجمع ما بين الحداثة والتقاليد الشرقية ضمن قصّات جديدة، الوان راقية، افكار متجدّدة مع الحفاظ على شخصية الامرأة الشرقية.





-ما الذي يميّز الامرأة المحجبة عن الامرأة العادية فيما يتعلق بالاناقة والطلّة؟

قبل كل شيء أريد أن أؤكد على أن الاناقة تجمعهما بشكل عام وهي وحدة حال بينهما، لكن ما يمّيز الامرأة المجبة عن العادية هي حجابها فهي تملك عدة خيارات فيه إن كان المنديل، الإيشارب، التوربان الذي ينقسم الى عدة فروع ، بالاضافة الى السيدات اللواتي ترتدين العباءات في دول الخليج، السيدات المحجبات اللواتي ترتدين النقاب وتتابعن خطوط الموضة لناحية قصّات العباءات وألوانها... أعتبر أن الالوان التي ترتديها الامرأة المحجبة والخيارات الواسعة أمامها سواء كانت من الهوت الكوتور أو من الملابس الجاهزة توسّع الآفاق أمامها حتى تكون امرأة مميزة، بالاضافة الى طرق ملاءمة الحجاب مع الفستان الذي تنوي ارتداءه والقصات التي ترتديها يومياً، ولإطلالة راقية للمحجبة أنصحها بالابتعاد عن الاكسسوارت الضخمة واعتماد البسيطة منها لاطلالتها اليومية المنوّعة.





-من الطبيعي أن تختلف تصاميم النهار عن الليل، كيف تترجم هذا الأمر؟

تختلف بالطبع الإطلالات النهارية عن المسائية، لأن مناسبة النهار تتّجه نحو البساطة، القصّات الناعمة والتخفيف من الشكّ والتطريز، لذلك أفضل دائماً اعتماد الفستان الموسلين الواسع مع الحزام الرفيع أو الـ Overall الذي يتصف بالشك الناعم من فوق مع حزام رفيع... أي التوجّه نحو الاسلوب الاوروبي خلال النهار والتركيز على الشك وباقي تفاصيل الفستان خلال، بالإضافة الى التصاميم الفخمة والالوان القوية.

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العروس وقمّة الرقي والأناقة



-هل للعروس مكانة مهمة في تصاميمك؟ لماذا؟ من هي عروسك المفضلة؟

أنا من المصمّمين الذين يركزون كثيراً على فستان العرس، وللعروس عندي أهمية كبيرة جداً لانني أفضل أن يكون الفستان بقمّة الرقي والاناقة ولا أحب الفستان التقليدي بل اتّجه نحو الضخامة، الطرحة الطويلة والشكّ وأبتعد دائماً عن الابيض وأركز على الابيض الغامق لأنني أحبّذ أن تميل العروس نحو الالوان الغريبة مثل البيج ، النيود، الذهبي، البيج الزهري والفضي... هذه الالوان ترفع من شأن الفستان ومن شأن طلّة العروس، فإذا كانت تتعامل معي لا بدّ أن تكون طلّتها مميّزة وفريدة من نوعها ، وقد أدخل الريش على اليدين والحزام المخمل على الخصر... بشكل عام أنا أحب الفخامة في فستان العروس، لذلك أعتبر أن العروس المفضلة عندي هي الجريئة وليست التقليدية.





- كل مصمّم يتأثّر بآخر عالمي. من هم المصمّمون العالميون الذين تأثّرت بهم وكيف ترجمت هذا التأثّر على القماش؟

تأثّرت بمصمّمين عالميين وتعلّمت منهم واكتسبت من خبرتهم منهم ايلي صعب الذي أحب تصاميمه وأتابعه منذ الصغر لناحية الرقي في عمله، الافكار التي يقدّمها، الالوان والاقمشة... وقد ترجمت هذا الامر من خلال تصاميمي التي تعتمد الالوان الراقية التي يعتمدها وطريقة الشك، القصّات والاقمشة ... كما تأثّرت بمصمّمين من الغرب منهم شانيل Chanel، كريستيان ديورChristian Dior، الكساندر ماكوين Alexander Macqueen وجيامباتيستا فالي Giambattista Valli ،فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham ...



-كيف تنظر الى العالمية كمصمم أزياء؟

أنظر الى العالمية من خلال تصاميمي انطلاقاً من موضوع الحجاب لانني اتمنى أن أساهم بتوسيع آفاق الحجاب عالمياً من خلال عروض أازياء في فرنسا، ميلانو وفي بلاد عواصم الموضة.



-كيف حصلت على لقب سفير الحجاب؟ وما هي شروطه ومواصفاته؟

هذا اللقب أطلقه عليّ منذ 7 سنوات موقع على "الانستغرام" مختصّ في مجال الموضة عالمياً لتسليط الضوء على موضوع الحجاب.

مواصفاته أن يكون المصمم مختص في موضوع المحجبات من الالف الى الياء إن كان لناحية الافكار، التصاميم، القصّات، الابتكارات، الالوان أي تحويل الافكار الى حقيقة في لمواكبة الموضة والحفاظ على رقي الحجاب وعدم تخطّيه الحدود.





- من هي الشخصيات المهمة التي ارتدت من تصاميمك؟ وهل تطمح أن يحصل هذا الأمر مع نجمات مشهورات ومن هنّ في مجال التمثيل أو السينما على سبيل المثال؟

ارتدت من تصاميمي عدة شخصيات مهمة وفنانات منهن نداء شرارة خلال التصفيات النهائية في برنامج "ذو فويس" والمشتركة زهراء الجمّال في التصفيات النهائية من برنامج "أراب ايدول"، رويدا عطية، الاعلامية أماني حجا، الكابتن رولا حطيط وأغلبية المضيفات في لبنان، الاعلامية دارين شاهين، ملكة جمال فرنسا لعام 2016 -2017 إيريس ميتينارير Iris Mittenarer.

أحب أن ترتدي من تصاميمي الشيخة موزة، هيفا وهبي، أمل حجازي ، فأنا أبحث على سيدات تلعبن دوراً مهماً في المجتمع وخياراتي لا تكون عشوائية، أما بالنسبة للشخصيات العالمية فأحب أن ترتدي من تصاميمي انجيلينا حولي، جنيفر لوبيز وشاكيرا.



-أين يتواجد فضل جابر خارج لبنان؟

أتواجد في عدد من البلدان العربية منها قطر، المملكة العربية السعودية، دبي، البحرين، الجزائر، تونس، العراق وفي عدد من البلدان الغربية منها اميركا، كندا، لندن وفرنسا...



-هل من مجموعة تصاميم مقرّبة الى قلبك اكثر من غيرها؟ لماذا؟

تتطوّر الموضة كل عام وأنا أتطوّر معها وأكتشف أموراً جديدة وعام 2020 أطلقت أجمل مجموعة مقرّبة الى قلبي تحت عنوان "أميرة الشرق" مستوحاة من السيدة الشرقية صاحبة الشخصية القوية تضمّنت تصاميم راقية لناحية الالوان، الاقمشة، الافكار والتنفيذ.

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-هل من تحضيرات حالية وماذا تخبرنا عنها؟

نحضّر لمجموعة ربيع وصيف 2021 تحمل عنوان " امرأة من الشرق" بالاضافة الى مجموعة فساتين الاعراس والملابس الجاهزة.



-كيف تأثّر فضل جابر بزمن كورونا؟ هل من تصميم من وحي كورونا؟

تأثّرنا جميعاً نفسياً بزمن كورونا إن كان من ناحية الجو العام الذي لا يساعد على الابداع، ولكن أنا انسان مؤمن وأقول دائماً أنها مرحلة وستزول، كما أنني لا أحبّذ فكرة تصميم الكمامات أي تحويل الموضة الى موضوع تجاري.



-متى يكون مصمّم الأزياء مبدعاً؟

عندما يتخطى حدود ذاته أي عندما يطبّق أفكاره الشخصية على القماش، كما يبدأ الابداع عندما يفهم المصمّم ذوق الامرأة وشخصيتها

لأن الابداع ليس بالنسخ بل بالابتكار.



-من هي المرأة الأجمل برأيك؟

والدتي هي المرأة الأجمل لانها من السيدات المثابرات التي وقفت الى جانبي وآمنت بي، فهي العامود الاساسي للمنزل والعائلة وقد ارتدت من تصاميمي.



-متى تشعر بلذّة النجاح؟

كلّما أصمّم فستاناً وأرضي ذوق السيدة التي تشعر بالفرح.



-هل تتحدّى نفسك في كل مجموعة تطلقها؟ لماذا؟

بالطبع أتحدّى نفسي في كل مجموعة من خلال التصاميم، القصّات، الالوان، الاقمشة الجديدة .... كما أتحدّى نفسي من خلال أن ترتدي شخصيات نسائية مميزة من تصاميمي، فأنا أعيش دائماً مرحلة تطوير نفسي من ناحية المنافسة الشخصية لذاتي والافكار والابداعات.

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