مؤسسة مبادرة «أصواتهن للسلام»: ننادي بحقوق المرأة ونعبر عن صوتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضافت الإعلامية زهرة رامي فى برنامجها «جروب الماميز»، المذاع على قناة «مدرستنا»، هبة صلاح مؤسسة مبادرة «أصواتهن للسلام».

وقالت هبة، خلال اللقاء إن مبادرة أصواتهن للسلام تهدف للمناداة بحقوق المرأة، شارحة أن الاسم يعود للأصول العربية والمصرية لمؤسسي المبادرة، والجمهور المستهدف، وهو معبر عن صوت النساء والفتيات.

وأضافت مؤسسة مبادرة أصواتهن للسلام أن المبادرة هدفها رفض الممارسات التي تمارس ضد النساء في المجتمع العربي، والصور النمطية التى تورث عبر الأجيال ولا علاقة لها بالدين، مشيرة إلى أن البعض ينسب العديد من العادات والتقاليد غير الحميدة للأديان، خاصة في الريف، ويكون فيها تحيز لنوع ضد نوع مثل ختان الإناث أو ما وصفته بتشويه أجساد الإناث.

وأكدت مؤسسة مبادرة أصواتهن للسلام، خلال اللقاء أن الجميع يعتقد أن ختان الإناث سنة عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الحقيقة أنه لم يعرض بناته لها على الإطلاق، لافتة إلى وجود العديد من الأفكار التي يجب التصدي لها ورفع الوعي لدى المجتمع تجاهها.

وأشارت إلى أن بداية المبادرة كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لانتشار الهواتف الذكية مع الجميع وسهولة التواصل مع أعداد كبيرة، موضحة أن المبادرة انطلقت في عام 2019، وخلال عام 2020 كانت تخطط لإقامة ورش عمل للنزول على أرض الواقع، ولكن جائحة كورونا عرقلت «كل المشروعات والأحلام».

ونوهت بأن المبادرة حققت انتشارا ملحوظا خاصة لدى ربات البيوت اللاتي فهمن الهدف من خلال الخطاب السهل المفهوم، كما لاقت المبادرة أيضا صدى مقبول عند بعض الجهات المتخصصة لتقديم العون والتشجيع.