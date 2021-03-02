اسكتش جريء لأطفال ضمن «SNL بالعربي» يحدث موجة غضب.. ومغردون: فين أهاليهم؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فقرة فنية لعدد من الأطفال ضمن حلقة الفنانة روبي في برنامج «SNL» بالعربي، لاقيت هجوما واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لجرأة المحتوى المقدم وعدم ملائمته لعمر مقدميه، فالحلقة جرى تقديمها في ديكور ملهى ليلي تخلله فقرات استعراضية قدمتها راقصة وفتاة كورال.

ميك أب «أوفر» ورقص مبالغ فيه

وداخل أحد المنازل، حاول الأطفال تقليد مشهد «الراقصة»، من خلال ارتداء ملابس مشابهة للمشهد الأصلي، وبدأوا في الغناء والتمايل والرقص بشكل رآه البعض لا يتناسب وعمرهم الصغير، كما بدوا بمساحيق تجميلية مبالغ فيها.

فين أهاليهم

وبمجرد طرح الفيديو جرى تداوله على نطاق واسع محدثا جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة الأمهات، مستنكرين المحتوى الذي قدمه الأطفال مؤكدين أنه لا يلائم مرحلتهم العمرية، لكونه يحتوي على مشهد جرئ.

حقق مقطع الفيديو المصور ملايين المشاهدة، وآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «دي قلة أدب، فين خط نجدة الطفل، لازم أهاليهم يتحاسبوا، دول أطفال ازاي، لا حول الله يارب ادي التربية وجيل المستقبل، ولادنا بقوا جيل التيك توك والحاجات الهابطة، فين أهالي العيال دول، إزاي يرضوا يطلعوا عيالهم بالمنظر ده ومين مصورهم وسمحلهم ينشروه كمان».

برنامجSNL بالعربي

هو برنامج كوميدي مصري عربي ويعد النسخة العربية من البرنامج العالمي الشهير «ساترداي نايت لايڤ».

تتبلور فكرته في أن يقوم بعض الفنانين المشاهير بضيافة النجوم الذين يجيدون فن المحاكاة والتقليد، ويبرعون بالمشاهد الكوميدية والمقتطفات الساخرة، من خلال الفقرات التي يعدها فريق البرنامج.