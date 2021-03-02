والدة ميار شريف تدعمها في الفوز والهزيمة: بنتي تقدر تتغلب على أي خسارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما تحرص على الوقوف بجانب ابنتها وتشجيعها في البطولات المختلفة، فهي سر نجاح بطلة التنس ميار شريف، دعمها لابنتها لا يتوقف على الفوز فقط بل في الخسارة أيضا، وهو ما تحقق بالأمس.

على الرغم من خسارة ميار شريف، أمام اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25 عالميا وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة قطر المفتوحة للتنس، إلا أن والدتها آمال ثابت دعمتها بالكلمات الإيجابية التي تساعدها على تخطى الخسارة سريعا.

والدة ميار شريف: بنتي عملت اللي عليها

كلمات مختلفة من الدعم قدمتها والدة ميار شريف لابنتها بعد الخسارة، قائلة أثناء حديثها لـ هُن: بقولها إنتي عملتي اللي عليكي وإنها تشد حيلها المرة الجاية وهتقدر تتغلب على أي خسارة.

رحلة ميار شريف مع لعبة التنس التي بدأت قبل ثمانية عشرا عاما، ترويها والدتها إذ بدأت طريقها مع التنس حين كانت في الـ6 من عمرها، وقررت والدتها إلحاقها مع شقيقتها الكبرى بإحدى الأكاديميات الرياضية الشهيرة لممارسة التنس، لتظهر من الأيام الأولي تفوقا كبيرا في تلك اللعبة.

والدة ميار: لازم أكون جنبها في أي مباراة

منذ الأيام الأولى لميار، وتعدها والدتها لأن تكون بطلة رياضية تحصد الجوائز وتكسر الأرقام القياسية، فقد حصلت على عدد من البطولات الأفريقية وهي في سن 13 سنة و14 سنة، حتى انتقلت للعب في عدد من الأندية الأخرى منها النادي الأهلي والشرطة.

طوال مسيرة ميار الرياضية قدمت والدتها له كافة الدعم المعنوي والمادي، فتحرص على متابعتها في المباريات الصعبة، «حتى لو خسرت مباراة بشجعها إننا لازم نتعلم من الأخطاء ونطور من الأداء، وهي بتعمل ده، وماديا بتوفير كافة احتياجاتها في الغربة حتى تستمر في تفوقها الرياضي»، تقولها الأم.