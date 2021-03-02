«حذف متبادل» بين حنين حسام وفادي بدوي على إنستجرام.. «مبقتش قلبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة أثارت الجدل بين فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، واليوتيوبر فادي بدوي، بعد حصولها على البراءة وخروجها من الحبس الاحتياطي، واختارت «حنين» أن يكون الظهور الأول لها بعد هذه المناسبة السعيدة في حياتها برفقة «فادي».

أعقب تلك الخطوة دعم من فادي بدوي لـ «حنين»، الذي حرص على نشر مقاطع فيديو لها وترويجها عبر حسابه على يويتوب.

لم تمر سوى أيام معدودات وتطورت العلاقة بين الثنائي، فبعد أن نشرت حنين صورة من محادثة بينهما عبر فيها اليوتيوبر الشاب عن حبه لها، عاد ليطلق عليها «الأخت الغالية» وهو ما فسره البعض على أنه توتر طرأ على علاقتهما.

واليوم ألغت حنين حسام متابعة فادي بدوي، وحذفته من موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكذلك الأخير، الأمر لم ينته عند هذه الخطوة فحسب، حيث حذف فادي الصور والمقاطع المصورة لـ«حنين» من حسابه.

فضلا عن حذفهما لأسامي بعضهما البعض، عبر تعريف حساباتهم على الانستجرام.

حنين حسام لفادي بدوي: ربنا فوق وأنت على الأرض

وكان أحد المتابعين سأل حنين من قبل عن علاقتها بـ فادي بدوي، قائلًا: «فادي يقربلك إيه؟» لترد حنين بوجه تعبيري عن الكون بأكمله.

ثم أعادت حنين حسام نشر محادثة بينها وبين فادي، الذي قال لها: «بحبك أوي وبخاف عليكي أوي، أنت بتاعتي لوحدي»، لترد عليه حنين قائلة: «أنا بعشقك ربنا فوق وأنت على الأرض».

وكانت فتاة التيك توك، في أول ظهور لها بعد الأزمة، ظهرت مع فادي بدوي في مقطع فيديو، قائلة : «حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».