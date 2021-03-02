الامارات | مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم بشكل متكرر

شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم بشكل متكرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من «انقطاع النفس الانسدادي النومي»، الذي يحدث عندما ينقطع التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بضعف الإدراك ومرض الزهايمر، إلا أنه من الممكن معالجة ذلك الاضطراب بحسب ما ذكره موقع «ميديكال إكسبريس» الإلكتروني.

وتوصلت دراسة أولية نشرت الأحد الماضي، إلى أن اضطراب «انقطاع النفس الانسدادي النومي»، شائع لدى الذين يعانون من ضعف الإدراك، الذي يتضمن وجود مشاكل في الذاكرة والتفكير، تؤثر على التركيز واتخاذ القرارات وتعلم الأمور الجديدة.

ومن المقرر أن تعرض الدراسة في الاجتماع السنوي الـ73 لـ «الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب»، الذي سيعقد على الإنترنت خلال الفترة من 17 إلى 22 من إبريل المقبل.

وشملت الدراسة 67 شخصاً، متوسط أعمارهم 73 عاماً، ويعانون من ضعف الإدراك، الذي يزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر.

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